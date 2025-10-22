Жінка, яка бачила "тисячі смертей", тепер живе за цими сімома правилами

Джулі Макфадден працює медсестрою хоспісу майже 10 років та присвятила життя догляду за людьми в останні дні їхнього життя. За цей час вона бачила "тисячі смертей" і каже, що цей досвід назавжди змінив її погляд на життя. Завдяки такій близькості до смерті, жінка створила власні 7 правил.

Медсестра хоспісу Джулі Макфадден. Фото з відкритих джерел

Джулі Макфадден на своєму YouTube-каналі ділиться досвідом роботи в хоспісі. В одному з відео медсестра заявила, що живе за сімома правилами, які, за її словами, допомагають проживати кожен день усвідомлено й уникати типових помилок, що скорочують наше життя.

1. Мінімум алкоголю

За словами Джулі, щоденне вживання алкоголю шкідливе для здоров’я. Вона бачила багато людей, які помирали від наслідків алкоголізму та цирозу печінки. За її словами, цьому можна запобігти. Як пояснює мдсестра, організм варто берегти, а надмірне споживання алкоголю повільно, але невідворотно його руйнує.

2. Ні курінню та вейпінгу

Хоча вейпінг часто вважають безпечнішою альтернативою, медсестра наголошує, що це не так.

"Вейпінг шкодить серцево-судинній системі, навіть якщо немає очевидних легеневих хвороб. Наслідки часто болісні й фатальні", — розповідає Джулі, яка бачила безліч таких випадків у своїй практиці.

3. Без мотоциклів

Після роботи у відділенні інтенсивної терапії Джулі більше ніколи не сідала на мотоцикл.

"Це просто небезпечно — незалежно від того, чи ви в шоломі, чи ні. Я бачила занадто багато аварій і смертей", — каже Джулі.

Медсестра зізнається, що навіть велосипедом на дорозі воліє не користуватися.

4. Щорічні медогляди

Один із найважливіших пунктів у її житті — профілактика. Як пояснює Джулі, вона щороку проходить повне обстеження, здає аналізи крові та інші показники. За її словами, така дрібниця може врятувати життя, адже багато хвороб виявляють надто пізно, бо люди просто уникають лікарів.

5. Різка втрата ваги

Джулі попереджає, якщо людина різко худне без дієти чи навантажень, це потрібно негайно перевірити. За її словами, ненавмисна втрата ваги часто вказує на онкологічні процеси.

6. Гнучкість і прийняття змін

Після багатьох років поруч із людьми, які стояли перед смертю, Джулі навчилася бути гнучкою.

"Життя постійно змінюється, і контроль — це ілюзія. Варто вчитися приймати зміни, навіть коли це незручно", — стверджує вона.

7. Не відкладати на потім

Останнє правило, яким живе Джулі полягає у тому, щоб діяти зараз.

"Я бачила, як люди страждали через речі, які постійно відкладали: заповіт, документи, навіть розмови з рідними. Це створює хаос у найважливіші моменти", — пояснює медсестра.

