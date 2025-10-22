Женщина, видевшая "тысячи смертей", теперь живет по этим семи правилам

Джули Макфадден работает медсестрой хосписа почти 10 лет и посвятила жизнь уходу за людьми в последние дни их жизни. За это время она видела тысячи смертей и говорит, что этот опыт навсегда изменил ее взгляд на жизнь. Благодаря такой близости к смерти женщина создала собственные 7 правил.

Медсестра хосписа Джули Макфадден. Фото из открытых источников

Джули Макфадден на своем YouTube-канале делится опытом работы в хосписе. В одном из видео медсестра заявила, что живет по семи правилам, которые, по ее словам, помогают проживать каждый день осознанно и избегать типичных ошибок, сокращающих нашу жизнь.

1. Минимум алкоголя

По словам Джули, ежедневное употребление алкоголя вредно для здоровья. Она видела многих людей, которые умирали от последствий алкоголизма и цирроза печени. По ее словам, это можно предотвратить. Как объясняет медсестра, организм следует беречь, а чрезмерное потребление алкоголя медленно, но неотвратимо его разрушает.

2. Нет курению и вейпингу

Хотя вейпинг часто считают более безопасной альтернативой, медсестра подчеркивает, что это не так.

"Вейпинг вредит сердечно-сосудистой системе, даже если нет очевидных легочных болезней. Последствия часто болезненны и роковы", — рассказывает Джули, видевшая множество таких случаев в своей практике.

3. Без мотоциклов

После работы в отделении интенсивной терапии Джули больше никогда не садилась на мотоцикл.

"Это просто опасно — независимо от того, вы в шлеме или нет. Я видела слишком много аварий и смертей", — говорит Джули.

Медсестра признается, что даже велосипедом на дороге предпочитает не пользоваться.

4. Ежегодные медосмотры

Один из важнейших пунктов в ее жизни – профилактика. Как объясняет Джули, она каждый год проходит полное обследование, сдает анализы крови и другие показатели. По ее словам, такой пустяк может спасти жизнь, ведь многие болезни обнаруживают слишком поздно, потому что люди просто избегают врачей.

5. Резкая потеря веса

Джули предупреждает, если человек резко худеет без диеты или нагрузок, нужно немедленно проверить. По ее словам, непреднамеренная потеря веса часто указывает на онкологические процессы.

6. Гибкость и принятие изменений

После многих лет рядом с людьми, стоявшими перед смертью, Джули научилась быть гибкой.

"Жизнь постоянно меняется, и контроль – это иллюзия. Стоит учиться принимать изменения, даже когда это неудобно", – утверждает она.

7. Не откладывать на потом

Последнее правило, которым живет Джули, состоит в том, чтобы действовать сейчас.

"Я видела, как люди страдали из-за постоянно откладываемых вещей: завещание, документы, даже разговоры с родными. Это создает хаос в самые важные моменты" — объясняет медсестра.

