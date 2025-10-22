Женщина, видевшая "тысячи смертей", теперь живет по этим семи правилам

Рубрики
Джули Макфадден работает медсестрой хосписа почти 10 лет и посвятила жизнь уходу за людьми в последние дни их жизни. За это время она видела тысячи смертей и говорит, что этот опыт навсегда изменил ее взгляд на жизнь. Благодаря такой близости к смерти женщина создала собственные 7 правил.
Медсестра хосписа Джули Макфадден. Фото из открытых источников
Джули Макфадден на своем YouTube-канале делится опытом работы в хосписе. В одном из видео медсестра заявила, что живет по семи правилам, которые, по ее словам, помогают проживать каждый день осознанно и избегать типичных ошибок, сокращающих нашу жизнь.
По словам Джули, ежедневное употребление алкоголя вредно для здоровья. Она видела многих людей, которые умирали от последствий алкоголизма и цирроза печени. По ее словам, это можно предотвратить. Как объясняет медсестра, организм следует беречь, а чрезмерное потребление алкоголя медленно, но неотвратимо его разрушает.
Хотя вейпинг часто считают более безопасной альтернативой, медсестра подчеркивает, что это не так.
После работы в отделении интенсивной терапии Джули больше никогда не садилась на мотоцикл.
Медсестра признается, что даже велосипедом на дороге предпочитает не пользоваться.
Один из важнейших пунктов в ее жизни – профилактика. Как объясняет Джули, она каждый год проходит полное обследование, сдает анализы крови и другие показатели. По ее словам, такой пустяк может спасти жизнь, ведь многие болезни обнаруживают слишком поздно, потому что люди просто избегают врачей.
Джули предупреждает, если человек резко худеет без диеты или нагрузок, нужно немедленно проверить. По ее словам, непреднамеренная потеря веса часто указывает на онкологические процессы.
После многих лет рядом с людьми, стоявшими перед смертью, Джули научилась быть гибкой.
Последнее правило, которым живет Джули, состоит в том, чтобы действовать сейчас.
