Эксперт по вопросам конца жизни рассказала, что на самом деле происходит, когда вы умираете

Смерть – это тема, которую большинство людей избегает. Она остается одной из самых больших загадок человеческого существования, хотя является абсолютно естественной его частью. Чтобы снять страх и табу вокруг этой темы, медсестра хосписа Сара Холмс из медицинского центра Marie Curie UK объяснила, что происходит с человеком, когда он умирает.

Что происходит, когда мы умираем. Фото из открытых источников

Что происходит с телом, когда мы начинаем умирать

По словам Холмс, процесс смерти – это постепенное замедление работы организма, а не мгновенный момент.

"Когда организм замедляется, люди становятся уставшими, больше спят и едят меньше. Пищеварительная система начинает отказываться, а сердечно-сосудистая система работает слабее", — объясняет экспертка.

Кожа может изменять цвет из-за уменьшения циркуляции крови, а дыхание становиться неравномерным, с длинными паузами между вдохами. Это часто создает впечатление, что человек уже сделал последнее дыхание, хотя процесс продолжается.

"В конце концов, дыхание и сердцебиение останавливаются, а потом и мозг. Но, как правило, это очень мирный процесс. В большинстве случаев люди просто "уходят"", — говорит Холмс.

Как быстро наступает смерть

Хотя болезнь может занять месяцы, сам момент умирания обычно наступает быстро. Когда меняется дыхание, остается от нескольких часов до нескольких дней до смерти.

"Я часто напоминаю семьям, что паллиативная помощь — это о жизни, а не о смерти. Сама смерть — это краткий момент. Как и рождение, акт ухода из мира такой же короткий, как и приход в него", — объясняет медсестра.

Как принять смерть и двигаться дальше

После потери близкого человека многие сталкиваются с эмоциональным шоком и опустошением. Холмс отмечает, что паллиативная помощь не только облегчает физическую боль, но и помогает семьям принять смерть.

"Одним из важнейших аспектов ухода за людьми в конце жизни есть помощь людям и их семьям с этим смириться. У каждого свой путь к смерти. Хотя некоторые уже принимают свою судьбу, когда попадут в хоспис, другим все еще трудно смириться с реальностью", — говорит Холмс.

Экспертка советует не бояться говорить о смерти и готовиться к ней так же, как мы готовимся к любым важным этапам жизни. По ее словам, главная цель паллиативной помощи состоит в том, чтобы дать возможность человеку "жить до самого конца", а именно сказать то, что важно, сделать то, что хочется, и уйти с миром.

