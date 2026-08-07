Два симптоми деменції часто плутають зі стресом: ці ознаки ігнорують роками

Багато хто переконаний, що деменція починається із втрати пам'яті. Насправді перші зміни можуть з'явитися значно раніше.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Про це розповів приватний сімейний лікар медичного центру The Health Suite у Лестері Домінік Гріньєр, пише Еxpress.

За словами спеціаліста, одним із найперших сигналів буває зміна поведінки. Людина може стати більш різкою, почати діяти необдумано, втратити інтерес до своїх захоплень або поводитися так, що це зовсім на неї не схоже. Часто до цього додаються дратівливість, тривожність і різкі зміни настрою.

“Люди настільки чутливі до втрати пам'яті, що можуть не помітити ознак, які є прямо перед ними. До того часу, як родина пов'яже ці зміни з можливим діагнозом деменції, можуть пройти місяці чи навіть роки”, — зазначив Домінік Гріньєр.

Як пояснює лікар, рідні нерідко вважають, що це наслідок перевтоми, стресу, сімейних негараздів або вікових змін. Саме тому люди не поспішають звертатися до фахівців.

Ще одна рання ознака — порушення просторового сприйняття. Людині стає важче оцінювати відстань під час водіння, орієнтуватися навіть у знайомих місцях, упізнавати обличчя чи розбиратися у складних візуальних сценах. Такі проблеми зазвичай пояснюють поганим зором або втомою.

Домінік Гріньєр радить не відмахуватися від подібних змін. Якщо вони поступово посилюються, краще не відкладати візит до лікаря. Рання діагностика дає більше можливостей вчасно розпочати лікування та сповільнити розвиток хвороби.

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