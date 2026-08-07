Два симптома деменции часто путают со стрессом: эти признаки игнорируют годами

Многие убеждены, что деменция начинается с потери памяти. На самом деле, первые изменения могут появиться значительно раньше.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Об этом рассказал частный семейный врач медицинского центра The Health Suite в Лестере Доминик Гриньер, пишет Еxpress.

По словам специалиста, одним из самых первых сигналов бывает смена поведения. Человек может стать более резким, начать действовать необдуманно, потерять интерес к своим увлечениям или вести себя так, что это отнюдь не похоже. Часто к этому прибавляются раздражительность, тревожность и резкие смены настроения.

"Люди настолько чувствительны к потере памяти, что могут не заметить признаки, которые есть прямо перед ними. К тому времени, как семья свяжет эти изменения с возможным диагнозом деменции, могут пройти месяцы или даже годы", — отметил Доминик Гриньер.

Как объясняет врач, родные нередко считают, что это следствие переутомления, стресса, семейных неурядиц или возрастных перемен. Именно поэтому люди не спешат обращаться к специалистам.

Еще один ранний признак – нарушение пространственного восприятия. Человеку становится труднее оценивать расстояние во время вождения, ориентироваться даже на знакомых местах, узнавать лицо или разбираться в сложных визуальных сценах. Такие проблемы обычно объясняют плохим зрением или усталостью.

Доминик Гриньер советует не отмахиваться от подобных перемен. Если они постепенно усиливаются, лучше откладывать визит к врачу. Ранняя диагностика дает больше возможностей вовремя приступить к лечению и замедлить развитие болезни.

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