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Ці суперпродукти врятують від деменції та депресії: що варто додати до раціону

Лікар назвав 3 продукти, які можуть лікувати та запобігати деменції та депресії

27 липня 2026, 22:28
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Кречмаровская Наталия

Те, що у нас у тарілці, напряму керує тим, що відбувається в голові. Звісно, коли накочує туман у мізках, забудькуватість чи тужливий настрій, ми одразу біжимо шукати якісь супердефіцитні вітаміни чи дорогі банки з добавками. 

Ці суперпродукти врятують від деменції та депресії: що варто додати до раціону

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Відомий британський лікар Амір Хан заспокоює: найкрутіша "підживка" для мізків спокійнісінько лежить у найближчому гастрономі, пише видання Mirror. За його словами, всього три доступні продукти можуть вберегти нерви, захистити від деменції та полегшити стан при депресії.

На першому місці опинилася звичайна жирна риба — той самий лосось, оселедець, сардини чи скумбрія. Вони буквально забиті омега-3 жирними кислотами, а це головний "цемент" для клітин нашого мозку. Ці жири швидко гасять будь-які приховані запалення в тканинах і допомагають нейронам краще передавати сигнали один одному. Якщо їсти таку рибу регулярно, розум лишатиметься гострим навіть у глибокій старості, а настрій перестане стрибати, як божевільний.

Другий суперфуд для голови — звичайна зелень та листові овочі. Згадайте про шпинат, броколі чи капусту кале. У них повно фолієвої кислоти, вітаміну K та потужних антиоксидантів. Фолієва кислота круто підганяє вироблення речовин, які відповідають за відчуття радості та спокою. Якщо її бракує, людина починає тупити, постійно забудькувата й липне до всіляких тривожних думок.

Третій потужний захисник мізків — це наші улюблені ягоди, зокрема чорниця, лохина та полуниця. Вони просякнуті флавоноїдами, які буквально гальмують старіння клітин. Ягоди діють як надійний бронежилет від стресу, покращують кровообіг у судинах голови та чудово розганяють пам'ять. Жменя ягід у ранкову кашу чи йогурт — і ваш мозок уже дякує вам за турботу.

Аби підтримати ментальне здоров'я, не треба купувати дорогі препарати чи сідати на виснажливі дієти. Достатньо просто частенько додавати ці три прості речі у свій щоденний раціон.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які продукти підвищують ризик смерті від серцевих захворювань.




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Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/doctor-names-3-foods-can-37457121
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