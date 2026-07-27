Эти суперпродукты спасут от деменции и депрессии: что следует добавить в рацион

То, что у нас в тарелке, напрямую руководит происходящим в голове. Конечно, когда накатывает туман в мозгах, забывчивость или тоскливое настроение, мы сразу бежим искать супердефицитные витамины или дорогие банки с добавками.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Известный британский врач Амир Хан успокаивает: самая крутая подживка для мозгов спокойно лежит в ближайшем гастрономе, пишет издание Mirror. По его словам, всего три доступных продукта могут уберечь нервы, защитить от деменции и облегчить состояние при депрессии.

На первом месте оказалась обычная жирная рыба — тот же лосось, сельдь, сардины или скумбрия. Они буквально забиты омега-3 жирными кислотами, а это главный цемент для клеток нашего мозга. Эти жиры быстро гасят любые скрытые воспаления в тканях и помогают нейронам лучше передавать сигналы друг другу. Если есть такую рыбу регулярно, ум будет оставаться острым даже в глубокой старости, а настроение перестанет прыгать, как безумный.

Второй суперфуд для головы – обычная зелень и листовые овощи. Вспомните о шпинате, брокколи или капусте кале. В них полно фолиевой кислоты, витамина K и мощных антиоксидантов. Фолиевая кислота круто подгоняет выработку веществ, отвечающих за чувство радости и покоя. Если его не хватает, человек начинает тупить, постоянно забывчивый и липнет к всяческим тревожным мыслям.

Третий мощный защитник мозгов – это наши любимые ягоды, в частности черника, голубика и клубника . Они пропитаны флавоноидами, буквально тормозящими старение клеток. Ягоды действуют как надежный бронежилет от стресса, улучшают кровообращение в сосудах головы и отлично разгоняют память. Горсть ягод в утреннюю кашу или йогурт – и ваш мозг уже благодарит вас за заботу.

Чтобы поддержать ментальное здоровье, не нужно покупать дорогие препараты или садиться на изнурительные диеты. Достаточно просто частенько добавлять эти три простых вещи в свой ежедневный рацион.

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