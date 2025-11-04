logo_ukra

BTC/USD

100472

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Дослідження показало, скільки хвилин потрібно ходити щодня, щоб запобігти передчасній смерті
commentss НОВИНИ Всі новини

Дослідження показало, скільки хвилин потрібно ходити щодня, щоб запобігти передчасній смерті

Вчені з Кембриджа з’ясували, що лише 11 хвилин ходьби на день знижують ризик передчасної смерті.

4 листопада 2025, 22:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Дослідження вчених з Кембриджського університету показали, що навіть коротка щоденна прогулянка може суттєво знизити ризик передчасної смерті. За їх результатами, кожній десятий передчасній смерті можна було б запобігти, якби люди ходили хоча б 11 хвилин на день.

Дослідження показало, скільки хвилин потрібно ходити щодня, щоб запобігти передчасній смерті

Скільки потрібно ходити щодня для здоров'я. Фото з відкритих джерел

Згідно з рекомендаціями США, дорослим слід щонайменше 150 хвилин на тиждень займатися аеробними вправами "помірної інтенсивності". Однак, навіть мінімальна фізична активність має значний вплив на здоров’я. 

Як показало дослідження з Кембриджського університету, 75 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень, тобто трохи понад десять хвилин на день, знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 17%, а ризик появи деяких видів раку на 7%.

"Якщо вам здається, що 150 хвилин активності на тиждень — це забагато, наші висновки стануть гарною новиною. Навіть половина цієї норми має величезну користь", — пояснив доктор Сорен Брейдж з епідеміологічного відділу MRC у Кембриджі.

Інший співавтор роботи професор Джеймс Вудкок зауважив, що крім позитивного впливу ходьби на серце і судини, такий режим може запобігти кожній десятій передчасній смерті.

Водночас вчені наголошують, що фізична активність не обов’язково має бути спортивним тренуванням. За словами доктора Леандро Гарсії з Королівського університету Белфаста, корисно просто змінити звички, наприклад, ходити пішки до роботи, частіше грати з дітьми або обирати сходи замість ліфта.

"Найкраща фізична активність — це та, яку ви можете вписати у свій розпорядок і яка приносить задоволення", — зазначив Гарсія.

Тож, якщо після робочого дня вам бракує часу на спортзал, достатньо просто прогулятися 10–15 хвилин. Цей невеликий крок може стати значним внеском у довге і здорове життя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 102-річний дієтолог назвав свої 7 правил довголіття.

Також "Коментарі" писали, що вчені розповіли, як дефіцит сну може вплинути на вашу ходьбу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини