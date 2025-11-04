Дослідження показало, скільки хвилин потрібно ходити щодня, щоб запобігти передчасній смерті

Дослідження вчених з Кембриджського університету показали, що навіть коротка щоденна прогулянка може суттєво знизити ризик передчасної смерті. За їх результатами, кожній десятий передчасній смерті можна було б запобігти, якби люди ходили хоча б 11 хвилин на день.

Скільки потрібно ходити щодня для здоров'я. Фото з відкритих джерел

Згідно з рекомендаціями США, дорослим слід щонайменше 150 хвилин на тиждень займатися аеробними вправами "помірної інтенсивності". Однак, навіть мінімальна фізична активність має значний вплив на здоров’я.

Як показало дослідження з Кембриджського університету, 75 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень, тобто трохи понад десять хвилин на день, знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 17%, а ризик появи деяких видів раку на 7%.

"Якщо вам здається, що 150 хвилин активності на тиждень — це забагато, наші висновки стануть гарною новиною. Навіть половина цієї норми має величезну користь", — пояснив доктор Сорен Брейдж з епідеміологічного відділу MRC у Кембриджі.

Інший співавтор роботи професор Джеймс Вудкок зауважив, що крім позитивного впливу ходьби на серце і судини, такий режим може запобігти кожній десятій передчасній смерті.

Водночас вчені наголошують, що фізична активність не обов’язково має бути спортивним тренуванням. За словами доктора Леандро Гарсії з Королівського університету Белфаста, корисно просто змінити звички, наприклад, ходити пішки до роботи, частіше грати з дітьми або обирати сходи замість ліфта.

"Найкраща фізична активність — це та, яку ви можете вписати у свій розпорядок і яка приносить задоволення", — зазначив Гарсія.

Тож, якщо після робочого дня вам бракує часу на спортзал, достатньо просто прогулятися 10–15 хвилин. Цей невеликий крок може стати значним внеском у довге і здорове життя.

