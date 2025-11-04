Исследование показало, сколько минут нужно ходить каждый день, чтобы предотвратить преждевременную смерть

Исследования ученых Кембриджского университета показали, что даже короткая ежедневная прогулка может существенно снизить риск преждевременной смерти. По их результатам, каждую десятую преждевременную смерть можно было бы предотвратить, если бы люди ходили хотя бы 11 минут в день.

Сколько нужно ходить каждый день для здоровья. Фото из открытых источников

Согласно рекомендациям США, взрослым следует не менее 150 минут в неделю заниматься аэробными упражнениями "умеренной интенсивности". Однако даже минимальная физическая активность оказывает значительное влияние на здоровье.

Как показало исследование из Кембриджского университета, 75 минут умеренных физических нагрузок в неделю, то есть чуть более десяти минут в день, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а риск появления некоторых видов рака на 7%.

"Если вам кажется, что 150 минут активности в неделю — это слишком много, наши выводы станут хорошей новостью. Даже половина этой нормы имеет огромную пользу", — пояснил доктор Сорен Брейдж из эпидемиологического отдела MRC в Кембридже.

Другой соавтор работы профессор Джеймс Вудкок отметил, что кроме положительного влияния ходьбы на сердце и сосуды, такой режим может предотвратить каждую десятую преждевременную смерть.

В то же время ученые отмечают, что физическая активность необязательно должна быть спортивной тренировкой. По словам доктора Леандро Гарсии из Королевского университета Белфаста, полезно просто сменить привычки, например, ходить пешком на работу, чаще играть с детьми или выбирать лестницу вместо лифта.

"Лучшая физическая активность — это та, которую вы можете вписать в свой распорядок и которая доставляет удовольствие", — отметил Гарсия.

Так что, если после рабочего дня вам не хватает времени на спортзал, достаточно просто прогуляться 10–15 минут. Этот небольшой шаг может стать значительным вкладом в долгую и здоровую жизнь.

