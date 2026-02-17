До чого призводить ходіння у незручному взутті: розкрито всю правду про велику проблему

Якщо довгі роки носити одне й те саме старе або незручне взуття, ваші ноги та суглоби можуть відчути негативні наслідки. За словами експертів у сфері здоров’я та лікарів-подологів, постійне використання поганої взуттєвої пари здатне спровокувати серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом.

Фото: з відкритих джерел

Доктор медичних наук Прія Партасараті пояснює, що суглоби, які піддаються надмірному навантаженню через недостатню амортизацію, починають швидше зношуватися. Це може спричиняти запальні процеси та негативно впливати на всі суглоби вздовж хребта, включно зі щиколотками, колінами, стегнами і попереком.

Правильно підібране взуття забезпечує необхідну підтримку склепіння стопи, стабільність і ефективне поглинання ударів, що рівномірно розподіляє навантаження, зменшує стрес на суглоби та сприяє збереженню природної постави й здорової ходи, зазначає доктор Мігель Кунья. У протилежному випадку стопа провисає, а суглоби приймають удари під неприродними кутами, що з часом викликає ефект доміно — збільшення ризику дегенерації хрящів, остеоартрозу та хронічного болю.

Також носіння взуття без підтримки може змінити механіку ходьби. Доктор Боббі Пурзіаї пояснює, що порушене контактування стопи із землею викликає компенсацію в м’язах, що збільшує ймовірність падінь та травм, включно з розтягненнями ахіллового сухожилля, проблемами колін і стегон.

Повторювані удари без адекватної амортизації сприяють зносу хрящів і посиленню артритичних проявів. Взуття з тонкою підошвою або слабкою конструкцією створює додаткове навантаження на суглоби, а завалювання стопи всередину порушує вирівнювання та призводить до хронічного болю.

Регулярна заміна старого взуття на якісне, з підтримкою склепіння та амортизацією, допомагає уникнути цих проблем і зберегти здоров’я опорно-рухового апарату на довгі роки.

