Ваша печінка у смертельній небезпеці через ці "здорові" перекуси: шокуюча правда медиків
НОВИНИ

Ваша печінка у смертельній небезпеці через ці "здорові" перекуси: шокуюча правда медиків

Експерти попереджають, що протягом наступного десятиліття хвороби печінки можуть набути масштабів епідемії

17 лютого 2026, 11:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Печінка — найбільший внутрішній орган людини, який безупинно працює, щоб детоксикувати організм, підтримувати обмін речовин і зберігати важливі вітаміни. Проте останні дослідження показують, що захворювання печінки стають дедалі поширенішими і вже в найближче десятиліття можуть торкнутися значної частини населення.

Ваша печінка у смертельній небезпеці через ці "здорові" перекуси: шокуюча правда медиків

Фото: з відкритих джерел

Одним із несподіваних факторів ризику є продукти з високим вмістом доданого цукру, які часто приховані у щоденних перекусах. Це можуть бути батончики граноли, підсолоджені йогурти, коробки пластівців, соуси та заправки для салатів. Навіть при намаганні харчуватися "здорово", накопичення доданого цукру протягом дня створює додаткове навантаження на печінку.

Дієтологи пояснюють, що надлишок цукру, особливо фруктози, переробляється печінкою, і якщо його більше, ніж орган здатен обробити, він перетворюється на жир і відкладається у клітинах печінки. Це підвищує ризик розвитку захворювань, включаючи жирову хворобу печінки. Додатково високий рівень цукру активує шляхи утворення жиру та підвищує рівень інсуліну, що веде до ожиріння, діабету 2 типу та серцевих проблем. Крім того, фруктоза може змінювати мікробіоту кишківника, викликаючи хронічне запалення по всьому організму, включно з печінкою.

Особливу увагу слід приділяти підсолодженим напоям, адже вони містять велику кількість швидко засвоюваного цукру. Дослідження свідчать, що регулярне споживання таких напоїв підвищує ризик хронічних захворювань печінки та навіть раку.

На щастя, існують ефективні способи зменшити навантаження на печінку. Серед них — заміна продуктів з доданим цукром на альтернативи: газована вода з ароматом, трав’яні чаї без цукру, домашня випічка з фруктовими пюре або фініками, свіжі фрукти та сухофрукти з горіхами.

Додатково для підтримки печінки важливо збільшувати споживання клітковини (фрукти, овочі, цільнозернові), вживати жири Омега-3 (лосось, сардини, насіння чіа, льону, волоські горіхи), регулярно рухатися і додавати у раціон броколі, багате на біоактивні сполуки. Ці прості зміни допоможуть зберегти печінку здоровою та знизити ризики хвороб у майбутньому.

Портал "Коментарі" вже писав, що нове дослідження свідчить, що лимонний сік може значно пом’якшити різке підвищення рівня цукру в крові після вживання білого хліба. За даними дослідження, опублікованого в Європейському журналі харчування та процитованого Earth.com, додавання лимонного соку дозволяє знизити пік глюкози приблизно на 30% і відтермінувати його більш ніж на півгодини



