Ваша печень в смертельной опасности из-за этих "здоровых" перекусов: шокирующая правда медиков
Ваша печень в смертельной опасности из-за этих "здоровых" перекусов: шокирующая правда медиков

Эксперты предупреждают, что в течение следующего десятилетия болезни печени могут приобрести масштабы эпидемии.

17 февраля 2026, 11:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Печень – самый большой внутренний орган человека, который непрерывно работает, чтобы детоксицировать организм, поддерживать обмен веществ и сохранять важные витамины. Однако последние исследования показывают, что заболевания печени становятся все более распространенными и уже в ближайшее десятилетие могут затронуть значительную часть населения.

Фото: из открытых источников

Одним из неожиданных факторов риска являются продукты с высоким содержанием добавленного сахара, часто скрыты в ежедневных перекусах. Это могут быть батончики гранолы, подслащенные йогурты, коробки хлопьев, соусы и заправки для салатов. Даже при попытке питаться "здорово", накопление добавленного сахара в течение дня создает дополнительную нагрузку на печень.

Диетологи объясняют, что избыток сахара, особенно фруктозы, перерабатывается печенью, и если его больше, чем орган способен обработать, он превращается в жир и откладывается в клетках печени. Это увеличивает риск развития заболеваний, включая жировую заболевание печени. Дополнительно высокий уровень сахара активирует пути образования жира и повышает уровень инсулина, что ведет к ожирению, диабету 2 типа и сердечным проблемам. Кроме того, фруктоза может изменять микробиот кишечника, вызывая хроническое воспаление по всему организму, включая печени.

Особое внимание следует уделять подслащенным напиткам, ведь они содержат большое количество быстроусвояемого сахара. Исследования показывают, что регулярное потребление таких напитков повышает риск хронических заболеваний печени и рака.

К счастью, существуют эффективные способы снизить нагрузку на печень. Среди них — замена продуктов с добавленным сахаром на альтернативы: газировка с ароматом, травяные чаи без сахара, домашняя выпечка с фруктовыми пюре или финиками, свежие фрукты и сухофрукты с орехами.

Дополнительно для поддержания печени важно увеличивать потребление клетчатки (фрукты, овощи, цельнозерновые), употреблять жиры Омега-3 (лосось, сардины, семена чиа, льна, грецкие орехи), регулярно двигаться и добавлять в рацион брокколи, богатое биоактивными соединениями. Эти простые изменения помогут сохранить здоровую печень и снизить риски болезней в будущем.

Портал "Комментарии" уже писал , что новое исследование свидетельствует, что лимонный сок может значительно смягчить резкое повышение уровня сахара в крови после употребления белого хлеба. По данным исследования, опубликованного в Европейском журнале питания и процитированного Earth.com, добавление лимонного сока позволяет снизить пик глюкозы примерно на 30% и отсрочить его более чем на полчаса.



