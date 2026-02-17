Цей трюк з лимоном миттєво нормалізує цукор у крові: несподіване відкриття

Нове дослідження свідчить, що лимонний сік може значно пом’якшити різке підвищення рівня цукру в крові після вживання білого хліба. За даними дослідження, опублікованого в Європейському журналі харчування та процитованого Earth.com, додавання лимонного соку дозволяє знизити пік глюкози приблизно на 30% і відтермінувати його більш ніж на півгодини

Фото: з відкритих джерел

У ході експерименту добровольці споживали білий хліб разом із лимонним соком. Спостереження показали, що рівень цукру в їхній крові піднімався повільніше та досягав меншого піку порівняно з ситуацією, коли хліб вживали з водою. Доктор Даніела Фрейтас з Університету Париж-Сакле відзначила, що середнє зниження піку глюкози склало близько 30%, а максимальний рівень цукру настав не через 40 хвилин, як зазвичай, а приблизно через 80 хвилин. Такий поступовий підйом дозволяє організму ефективніше регулювати рівень цукру, даючи інсуліну достатньо часу для роботи, а клітинам — безпечно отримувати енергію.

Механізм дії лимона пов’язаний з його кислотою, яка починає впливати ще до потрапляння хліба в шлунок. Слина активує фермент альфа-амілазу, що розщеплює крохмаль у роті, але кисле середовище зменшує активність цього ферменту. В результаті крупніші частинки крохмалю доходять до кишківника, а глюкоза надходить у кров повільніше, що пом’якшує різкі стрибки.

Дослідники також зазначають, що реальні харчові звички можуть впливати на результат: поєднання білків, жирів і клітковини у стравах або додавання цукру в лимонний сік змінює ефект. Незважаючи на це, результати відкривають перспективу для простого та доступного способу контролю рівня цукру в крові після їжі.

