Этот трюк с лимоном мгновенно нормализует сахар в крови: неожиданное открытие

Новое исследование свидетельствует о том, что лимонный сок может значительно смягчить резкое повышение уровня сахара в крови после употребления белого хлеба. По данным исследования, опубликованного в Европейском журнале питания и процитированного Earth.com, добавление лимонного сока позволяет снизить пик глюкозы примерно на 30% и отсрочить его более чем на полчаса.

Фото: из открытых источников

В ходе эксперимента добровольцы употребляли в пищу белый хлеб вместе с лимонным соком. Наблюдения показали, что уровень сахара в их крови поднимался медленнее и достигал меньше пика по сравнению с ситуацией, когда хлеб употребляли с водой. Доктор Даниэла Фрейтас из Университета Париж-Сакле отметила, что среднее снижение пика глюкозы составило около 30%, а максимальный уровень сахара наступил не через 40 минут, как обычно, а примерно через 80 минут. Такой постепенный подъем позволяет организму эффективнее регулировать уровень сахара, давая инсулину достаточно времени для работы, а клеткам безопасно получать энергию.

Механизм действия лимона связан с его кислотой, которая начинает воздействовать еще до попадания хлеба в желудок. Слюна активирует фермент альфа-амилаза, расщепляющий крахмал во рту, но кислая среда уменьшает активность этого фермента. В результате более крупные частицы крахмала доходят до кишечника, а глюкоза поступает в кровь медленнее, что смягчает резкие скачки.

Исследователи также отмечают, что реальные пищевые привычки могут влиять на результат: сочетание белков, жиров и клетчатки в блюдах или добавление сахара в лимонный сок изменяет эффект. Несмотря на это результаты открывают перспективу для простого и доступного способа контроля уровня сахара в крови после еды.

