Проблеми зі сном відійдуть у минуле: озвучено сенсаційний спосіб подолання безсоння

Мільйони людей щодня стикаються з проблемами сну, які можуть мати різні причини — від перевантаженого графіка до медичних станів. Недосипання негативно впливає на повсякденне життя, підвищуючи ризик стресу, психічних розладів і хронічних хвороб. Проте, як зазначають фахівці, розв'язання цієї проблеми може бути простішим, ніж здається, пише The Mirror.

Фото: з відкритих джерел

За статистикою, близько 14% дорослих у світі (понад 7,5 млн осіб) сплять менш як п'ять годин на добу. Через високий ризик залежності сучасна медицина дедалі рідше призначає традиційні снодійні препарати. Натомість лікарі радять почати з корекції способу життя, раціону та при необхідності додавати натуральні добавки, які допомагають відновити рівень важливих вітамінів, мінералів і гормонів для нормалізації сну.

Лікар Асіф Ахмед із Surrey Live наголошує, що аналіз крові може виявити дефіцит поживних речовин, що стають причиною безсоння.

"Я переконаний, що добавки магнію корисні майже для всіх. Вибір форми залежить від того, для чого ви його приймаєте", — зазначає він.

Лікар віддає перевагу гліцинату магнію, який доступний у таблетках, жувальних цукерках та порошках різних смаків.

За його словами, магній допомагає зняти тривожність, покращує якість сну, знижує рівень цукру в крові та полегшує менструальні болі.

"Я приймаю його ввечері, щоб розслабитися і виспатися. Це індивідуально, але дослідження показують ефективність у боротьбі з передсном тривогою", — додає Ахмед.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії підкреслює, що магній — життєво необхідний мінерал, який підтримує енергетичний обмін і функцію щитоподібної залози. Природні джерела включають шпинат, горіхи та цільнозерновий хліб. Дорослим рекомендують споживати 270–300 мг на добу, а перевищення 400 мг може викликати діарею.

Лікар також звертає увагу на креатин моногідрат, відомий як спортивна добавка, яка покращує сон і зменшує наслідки хронічного недосипу. Побічні ефекти, зокрема травні розлади, зазвичай пов’язані з низькою якістю продукту, а не з речовиною. Перед прийомом будь-яких добавок важлива консультація з лікарем.

