Цей вкрай популярний продукт становить смертельну загрозу: шокуюче відкриття
Цей вкрай популярний продукт становить смертельну загрозу: шокуюче відкриття

Багато хто знає, що сир — чудовий варіант для сніданку під час дієти, але є й інша сторона цього питання

16 лютого 2026, 14:45
Автор:
Клименко Елена

Багато джерел білка, таких як куряча грудка, деякі види риби, яйця та грецький йогурт, вважаються більш корисними завдяки низькому вмісту насичених жирів порівняно з червоним м'ясом або переробленими продуктами. Однак сир також є популярним джерелом білка, і багато людей включають його у свій раціон. Зокрема, сир може бути частиною збалансованої дієти, і ми вже розглядали, як знизити його кислість. Однак, на думку експертів, існують певні нюанси, які важливо враховувати при регулярному вживанні цього продукту.

Цей вкрай популярний продукт становить смертельну загрозу: шокуюче відкриття

На думку дієтологів, сир має значну поживну цінність.

"Типова порція сиру, що складається з однієї склянки, містить близько 23,5 г білка", — розповідає Емі Браунстайн, зареєстрований дієтолог і консультант з харчування. 

Крім того, сир багатий на кальцій, холін, вітамін А та інші важливі речовини. Завдяки цьому, сир часто хочеться включати в раціон, особливо через його зручність і користь.

З одного боку, сир є корисним продуктом завдяки своїм поживним властивостям і здатності допомогти знизити вагу завдяки високому вмісту білка. Однак, як і з будь-яким продуктом, важливо враховувати деякі нюанси. Одна порція сиру містить майже 700 мг натрію, що становить 30-47% рекомендованої денної норми. Надмірне споживання натрію може спричинити проблеми зі здоров'ям, зокрема підвищення артеріального тиску. Американська кардіологічна асоціація рекомендує обмежити споживання натрію до 2 300 мг на день, а оптимально — до 1 500 мг.

Крім того, сир зі звичайним вмістом жиру містить майже третину рекомендованої норми насичених жирів (3,87 г із 13 г). Тому рекомендується обирати низькожирні та малосолоні варіанти сиру.

Загалом, сир можна вживати щодня, але важливо стежити за кількістю та іншими компонентами раціону. Як зазначає Браунстайн, "сир може бути частиною щоденної дієти, але варто враховувати загальний баланс харчування". Його можна вживати окремо або використовувати в якості інгредієнта для різноманітних страв, таких як намазки чи соуси. Цей продукт може урізноманітнити ваш раціон, якщо дотримуватися правильних пропорцій.

