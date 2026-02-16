Многие источники белка, такие как куриная грудка, некоторые виды рыбы, яйца и греческий йогурт, считаются более полезными благодаря низкому содержанию насыщенных жиров по сравнению с красным мясом или переработанными продуктами. Однако сыр также является популярным источником белка и многие люди включают его в свой рацион. В частности, творог может быть частью сбалансированной диеты, и мы уже рассматривали, как снизить его кислость. Однако, по мнению экспертов, существуют определенные нюансы, которые важно учитывать при регулярном употреблении этого продукта.

Фото: из открытых источников

По мнению диетологов, творог имеет значительную питательную ценность.

"Типичная порция сыра, состоящая из одного стакана, содержит около 23,5 г белка", — рассказывает Эми Браунстайн, зарегистрированный диетолог и консультант по питанию.

Кроме того, сыр богат кальцием, холином, витамином А и другими важными веществами. Благодаря этому, сыр часто хочется включать в рацион, особенно из-за его удобства и пользы.

С одной стороны, творог является полезным продуктом благодаря своим питательным свойствам и способности помочь снизить вес благодаря высокому содержанию белка. Однако, как и с каким-либо продуктом, важно учитывать некоторые нюансы. Одна порция сыра содержит около 700 мг натрия, что составляет 30-47% рекомендуемой дневной нормы. Чрезмерное потребление натрия может вызвать проблемы со здоровьем, в частности, повышение артериального давления. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление натрия до 2300 мг в день, а оптимально — до 1500 мг.

Кроме того, творог с обычным содержанием жира содержит почти треть рекомендуемой нормы насыщенных жиров (3,87 г из 13 г). Поэтому рекомендуется выбирать низкожирные и малосоленые варианты сыра.

В общем, творог можно употреблять ежедневно, но важно следить за количеством и другими компонентами рациона. Как отмечает Браунстайн, "сырь может быть частью ежедневной диеты, но стоит учитывать общий баланс питания". Его можно использовать отдельно или использовать в качестве ингредиента для различных блюд, таких как намазки или соусы. Этот продукт может разнообразить ваш рацион, если придерживаться правильных пропорций.

Как уже писали "Комментарии", на сегодняшний день выбор для завтрака может быть огромным — от блинов до омлетов и овсянки. Однако некоторые варианты значительно полезнее других, благодаря большему количеству питательных веществ. Диетолог Лиза Московиц, генеральный директор NY Nutrition Group, поделилась с HuffPost важным открытием для повышения питательной ценности завтрака без изменения его вкуса.