Ваш сніданок стане ідеальним завдяки одному "суперпродукту": несподівана порада

На сьогодні вибір для сніданку може бути величезним — від млинців до омлетів та вівсянки. Однак деякі варіанти значно корисніші за інші, завдяки більшій кількості поживних речовин. Дієтолог Ліза Московіц, генеральний директор NY Nutrition Group, поділилася з HuffPost важливим відкриттям для підвищення поживної цінності сніданку без зміни його смаку.

Фото: з відкритих джерел

Вона розповіла, що головний суперпродукт №1 для сніданку — це насіння чіа, яке є багатим джерелом важливих поживних речовин, таких як клітковина, магній, вітаміни групи В, залізо і білок.

Насіння чіа також містить омега-3 жирні кислоти, які сприяють здоров'ю серця і мозку, знижують рівень запалень і сприятливо впливають на травлення.

Одна порція насіння чіа — всього дві-три столові ложки — містить до 10 грамів клітковини, що відповідає третині рекомендованої добової норми. Клітковина допомагає не лише в травленні, а й знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та навіть деяких видів раку.

Важливо те, що насіння чіа надзвичайно універсальне і його можна додавати до різних страв, підвищуючи їх поживну цінність без зміни смаку. Ліза Московіц запропонувала кілька способів: "Посипте ними йогурт, додайте до вівсянки, посипте тости з авокадо, яйця чи навіть каву, або замочіть в воді". Вона також радить замочити їх на ніч в мигдальному молоці або іншому рослинному молоці для зручного і поживного сніданку чи перекусу.

"Не бійтеся додавати корисні продукти, а не лише виключати їх", — підсумувала Московіц.

