Ваш завтрак станет идеальным благодаря одному "суперпродукту": неожиданный совет

Сегодня выбор для завтрака может быть огромным — от блинов до омлетов и овсянки. Однако некоторые варианты значительно полезнее других, благодаря большему количеству питательных веществ. Диетолог Лиза Московиц, генеральный директор NY Nutrition Group, поделилась с HuffPost важным открытием для повышения питательной ценности завтрака без изменения его вкуса.

Фото: из открытых источников

Она рассказала, что главный суперпродукт №1 для завтрака – это семена чиа, которые являются богатым источником важных питательных веществ, таких как клетчатка, магний, витамины группы В, железо и белок.

Семена чиа также содержат омега-3 жирные кислоты, которые способствуют здоровью сердца и мозга, снижают уровень воспалений и благоприятно влияют на пищеварение.

Одна порция семян чиа – всего две-три столовых ложки – содержит до 10 граммов клетчатки, что соответствует трети рекомендуемой суточной нормы. Клетчатка помогает не только в пищеварении, но и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже некоторых видов рака.

Важно то, что семена чиа чрезвычайно универсальны и его можно добавлять в различные блюда, повышая их питательную ценность без изменения вкуса. Лиза Московиц предложила несколько способов: "Посыпьте ими йогурт, добавьте к овсянке, посыпьте тосты из авокадо, яйца или кофе, или замочите в воде". Она также рекомендует замочить их на ночь в миндальном молоке или другом растительном молоке для удобного и питательного завтрака или перекуса.

"Не бойтесь добавлять полезные продукты, а не только исключать их", — подытожила Московиц.

