Проблемы со сном уйдут в прошлое: озвучен сенсационный способ преодоления бессонницы

Миллионы людей ежедневно сталкиваются с проблемами сна, которые могут иметь разные причины – от перегруженного графика до медицинских состояний. Недосыпание оказывает негативное влияние на повседневную жизнь, повышая риск стресса, психических расстройств и хронических болезней. Однако, как отмечают специалисты, решение этой проблемы может быть проще, чем кажется, пишет The Mirror.

Фото: из открытых источников

По статистике, около 14% взрослых в мире (более 7,5 млн человек) спят менее пяти часов в сутки. Из-за высокого риска зависимости современная медицина все реже назначает традиционные снотворные препараты. Врачи советуют начать с коррекции образа жизни, рациона и при необходимости добавлять натуральные добавки, которые помогают восстановить уровень важных витаминов, минералов и гормонов для нормализации сна.

Врач Асиф Ахмед из Surrey Live отмечает, что анализ крови может выявить дефицит питательных веществ, которые становятся причиной бессонницы.

"Я убежден, что добавки магния полезны почти всем. Выбор формы зависит от того, для чего вы его принимаете", — отмечает он.

Врач предпочитает глицинат магния, который доступен в таблетках, жевательных конфетах и порошках разных вкусов.

По его словам, магний помогает снять тревожность, улучшает качество сна, снижает уровень сахара в крови и облегчает менструальные боли.

"Я принимаю его вечером, чтобы расслабиться и выспаться. Это индивидуально, но исследования показывают эффективность в борьбе с предсном тревогой", — добавляет Ахмед.

Национальная служба здравоохранения Великобритании подчеркивает, что магний – жизненно необходимый минерал, поддерживающий энергетический обмен и функцию щитовидной железы. Природные источники включают шпинат, орехи и цельнозерновой хлеб. Взрослым рекомендуют потреблять 270–300 мг/сут, а превышение 400 мг может вызвать диарею.

Врач также обращает внимание на моногидрат креатин, известный как спортивная добавка, которая улучшает сон и уменьшает последствия хронического недосыпа. Побочные эффекты, в частности пищеварительные расстройства обычно связаны с низким качеством продукта, а не с веществом. Перед приемом каких-либо добавок важна консультация с врачом.

