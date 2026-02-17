logo

К чему приводит хождение в неудобной обуви: раскрыта вся правда о большой проблеме
К чему приводит хождение в неудобной обуви: раскрыта вся правда о большой проблеме

Если вы давно не обновляли обувь для прогулок, пора купить новую пару

17 февраля 2026, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Если долгие годы носить одну и ту же старую или неудобную обувь, ваши ноги и суставы могут ощутить негативные последствия. По словам экспертов в сфере здоровья и врачей-налогов, постоянное использование плохой обувной пары способно спровоцировать серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

К чему приводит хождение в неудобной обуви: раскрыта вся правда о большой проблеме

Фото: из открытых источников

Доктор медицинских наук Прия Партасарати объясняет, что суставы, подвергающиеся чрезмерной нагрузке из-за недостаточной амортизации, начинают быстрее изнашиваться. Это может вызвать воспалительные процессы и отрицательно влиять на все суставы вдоль позвоночника, включая лодыжки, коленки, бедра и поясницу.

Правильно подобранная обувь обеспечивает необходимую поддержку свода стопы, стабильность и эффективное поглощение ударов, равномерно распределяющее нагрузку, уменьшает стресс на суставы и способствует сохранению естественной осанки и здорового хода, отмечает доктор Мигель Кунья. В противном случае стопа провисает, а суставы принимают ушибы под неестественными углами, что со временем вызывает эффект домино — увеличение риска дегенерации хрящей, остеоартроза и хронической боли.

Также ношение обуви без поддержки может сменить механику ходьбы. Доктор Бобби Пурзиаи объясняет, что нарушенное контактирование стопы с землей вызывает компенсацию в мышцах, что увеличивает вероятность падений и травм, включая растяжения ахиллова сухожилия, проблемы колен и бедер.

Повторяющиеся удары без адекватной амортизации способствуют износу хрящей и усилению артритических проявлений. Обувь с тонкой подошвой или слабой конструкцией создает дополнительную нагрузку на суставы, а завал стопы внутрь нарушает выравнивание и приводит к хронической боли.

Регулярная замена старой обуви на качественную, с поддержкой свода и амортизацией, помогает избежать этих проблем и сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата на долгие годы.

Как уже писали "Комментарии", печень — самый большой внутренний орган человека, непрерывно работающий, чтобы детоксицировать организм, поддерживать обмен веществ и сохранять важные витамины. Однако последние исследования показывают, что заболевания печени становятся все более распространенными и уже в ближайшее десятилетие могут затронуть значительную часть населения.



