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Ця звичка швидко “вбиває” організм після 40 років

Названо головну звичку, яка швидко "вбиває" організм після 40 років

30 червня 2026, 17:58
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Кречмаровская Наталия

Найбільш небезпечна звичка після 40 років — регулярне вживання алкоголю, навіть у невеликих дозах. Саме вона швидко руйнує серцево-судинну систему, погіршує сон, сприяє набору ваги та підвищує ризик хронічних хвороб.

Ця звичка швидко “вбиває” організм після 40 років

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Алкоголь як головний ворог організму після 40

Підвищення тиску — навіть невеликі дози алкоголю здатні поступово піднімати артеріальний тиск. Це створює додаткове навантаження на серце, яке вже працює в умовах вікових змін.

Порушення ритму серця — після 40 років ризик аритмій зростає, а алкоголь може стати тригером нападів, особливо після вечірок чи регулярних "вечірніх келихів".

Погіршення якості сну — алкоголь фрагментує глибокі фази сну, що призводить до хронічної втоми, зниження концентрації та гормональних порушень.

Набір ваги — алкогольні калорії не мають поживної цінності, але стимулюють апетит. Це сприяє абдомінальному ожирінню, яке після 40 років стає фактором ризику діабету та серцевих хвороб.

Чому саме після 40 алкоголь стає особливо небезпечним

Артерії втрачають еластичність, і серцю доводиться працювати інтенсивніше. Алкоголь у цей період лише посилює процеси старіння судин.

Метаболізм сповільнюється, тому організм гірше справляється з токсинами.

Приховані хвороби — підвищений холестерин чи цукор у крові можуть роками не давати симптомів, але алкоголь прискорює їхній розвиток.

Інші звички, що підсилюють шкоду алкоголю

Недосипання — регулярне скорочення тривалості сну після 40 років підвищує ризик інсулінорезистентності та гіпертонії.

Сидячий спосіб життя — відсутність фізичної активності посилює негативний вплив алкоголю на вагу та серцево-судинну систему.

Надмірне споживання переробленої їжі — у поєднанні з алкоголем це створює "ідеальний шторм" для розвитку метаболічного синдрому.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти швидко вбивають організм після 40 років.




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