Ця звичка швидко “вбиває” організм після 40 років

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Кречмаровская Наталия
Найбільш небезпечна звичка після 40 років — регулярне вживання алкоголю, навіть у невеликих дозах. Саме вона швидко руйнує серцево-судинну систему, погіршує сон, сприяє набору ваги та підвищує ризик хронічних хвороб.
Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото
Підвищення тиску — навіть невеликі дози алкоголю здатні поступово піднімати артеріальний тиск. Це створює додаткове навантаження на серце, яке вже працює в умовах вікових змін.
Порушення ритму серця — після 40 років ризик аритмій зростає, а алкоголь може стати тригером нападів, особливо після вечірок чи регулярних "вечірніх келихів".
Погіршення якості сну — алкоголь фрагментує глибокі фази сну, що призводить до хронічної втоми, зниження концентрації та гормональних порушень.
Набір ваги — алкогольні калорії не мають поживної цінності, але стимулюють апетит. Це сприяє абдомінальному ожирінню, яке після 40 років стає фактором ризику діабету та серцевих хвороб.
Артерії втрачають еластичність, і серцю доводиться працювати інтенсивніше. Алкоголь у цей період лише посилює процеси старіння судин.
Метаболізм сповільнюється, тому організм гірше справляється з токсинами.
Приховані хвороби — підвищений холестерин чи цукор у крові можуть роками не давати симптомів, але алкоголь прискорює їхній розвиток.
Недосипання — регулярне скорочення тривалості сну після 40 років підвищує ризик інсулінорезистентності та гіпертонії.
Сидячий спосіб життя — відсутність фізичної активності посилює негативний вплив алкоголю на вагу та серцево-судинну систему.
Надмірне споживання переробленої їжі — у поєднанні з алкоголем це створює "ідеальний шторм" для розвитку метаболічного синдрому.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти швидко вбивають організм після 40 років.