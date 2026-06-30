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Эта привычка быстро "убивает" организм после 40 лет

Названа главная привычка, которая быстро "убивает" организм после 40 лет

30 июня 2026, 17:58
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Кречмаровская Наталия

Наиболее опасная привычка после 40 лет – регулярное употребление алкоголя, даже в небольших дозах. Именно она быстро разрушает сердечно-сосудистую систему, ухудшает сон, способствует набору веса и повышает риск хронических болезней.

Эта привычка быстро "убивает" организм после 40 лет

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Алкоголь как главный враг организма после 40

Повышение давления – даже небольшие дозы алкоголя способны постепенно поднимать артериальное давление. Это создает дополнительную нагрузку на сердце, уже работающую в условиях возрастных изменений.

Нарушение ритма сердца – после 40 лет риск аритмий возрастает, а алкоголь может стать триггером приступов, особенно после вечеринок или регулярных "вечерних бокалов".

Ухудшение качества сна – алкоголь фрагментирует глубокие фазы сна, что приводит к хронической усталости, снижению концентрации и гормональным нарушениям.

Набор веса – алкогольные калории не имеют питательной ценности, но стимулируют аппетит. Это способствует абдоминальному ожирению, которое после 40 лет становится фактором риска диабета и сердечных заболеваний.

Почему именно после 40 алкоголь становится особенно опасным

Артерии теряют упругость, и сердцу приходится работать интенсивнее. Алкоголь в этот период только усугубляет процессы старения сосудов.

Метаболизм замедляется, потому организм ужаснее управляется с токсинами.

Скрытые болезни – повышенный холестерин или сахар в крови могут годами не давать симптомов, но алкоголь ускоряет их развитие.

Другие привычки, усиливающие вред алкоголя

Недосыпание – регулярное сокращение продолжительности сна после 40 лет повышает риск инсулинорезистентности и гипертонии.

Сидячий образ жизни – отсутствие физической активности усиливает негативное влияние алкоголя на вес и сердечно-сосудистую систему.

Чрезмерное потребление переработанной пищи – в сочетании с алкоголем это создает "идеальный шторм" для развития метаболического синдрома.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты быстро убивают организм после 40 лет.




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