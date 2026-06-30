Эта привычка быстро "убивает" организм после 40 лет

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Кречмаровская Наталия
Наиболее опасная привычка после 40 лет – регулярное употребление алкоголя, даже в небольших дозах. Именно она быстро разрушает сердечно-сосудистую систему, ухудшает сон, способствует набору веса и повышает риск хронических болезней.
Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото
Повышение давления – даже небольшие дозы алкоголя способны постепенно поднимать артериальное давление. Это создает дополнительную нагрузку на сердце, уже работающую в условиях возрастных изменений.
Нарушение ритма сердца – после 40 лет риск аритмий возрастает, а алкоголь может стать триггером приступов, особенно после вечеринок или регулярных "вечерних бокалов".
Ухудшение качества сна – алкоголь фрагментирует глубокие фазы сна, что приводит к хронической усталости, снижению концентрации и гормональным нарушениям.
Набор веса – алкогольные калории не имеют питательной ценности, но стимулируют аппетит. Это способствует абдоминальному ожирению, которое после 40 лет становится фактором риска диабета и сердечных заболеваний.
Артерии теряют упругость, и сердцу приходится работать интенсивнее. Алкоголь в этот период только усугубляет процессы старения сосудов.
Метаболизм замедляется, потому организм ужаснее управляется с токсинами.
Скрытые болезни – повышенный холестерин или сахар в крови могут годами не давать симптомов, но алкоголь ускоряет их развитие.
Недосыпание – регулярное сокращение продолжительности сна после 40 лет повышает риск инсулинорезистентности и гипертонии.
Сидячий образ жизни – отсутствие физической активности усиливает негативное влияние алкоголя на вес и сердечно-сосудистую систему.
Чрезмерное потребление переработанной пищи – в сочетании с алкоголем это создает "идеальный шторм" для развития метаболического синдрома.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты быстро убивают организм после 40 лет.