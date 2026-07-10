Ця звичка будить вас уночі: відмовтеся від неї

Багато людей регулярно відкривають очі між другим та п'ятою годиною ранку. Зазвичай ми звинувачуємо у цьому стрес чи звичку гортати стрічку соціальних мереж перед сном. Проте фахівці запевняють у протилежному.

Сон. Фото: із відкритих джерел

Лікар і фахівець із відновлення здоров'я Келсі Джордан пояснює цю проблему різкими коливаннями рівня цукру. Якщо протягом дня ви харчувалися нерегулярно, вночі ваш рівень глюкози неминуче падає. Організм сприймає це як небезпеку. Щоб швидко підняти рівень цукру, тіло починає активно виробляти кортизол.

Кортизол є головним гормоном стресу. Він має потужну стимулюючу дію. Організм намагається врятувати вас від гіпоглікемії, але побічним ефектом стає раптове і повне пробудження в той час, коли ви повинні міцно спати.

Щоб уникнути таких неприємних ситуацій, Келсі Джордан радить з'їсти трохи корисних жирів незадовго до сну. Здорові жири засвоюються дуже повільно. Вони забезпечують поступове вивільнення енергії та підтримують стабільний рівень цукру протягом усієї ночі.

Експерти рекомендують вибирати такі варіанти:

Столова ложка якісної оливкової чи кокосової олії.

Половинки свіжого авокадо.

Невелика жменя горіхів чи насіння.

Ложка натуральної горіхової пасти без цукру.

Яких продуктів слід уникати

Важливо розрізняти корисні та шкідливі жири. Фахівці університету Мічигану попереджають про небезпеку насичених жирів. Тяжка та жирна їжа уповільнює травлення та заважає нормальній роботі інсуліну. У довгостроковій перспективі регулярне споживання таких продуктів уночі може підвищити ризик розвитку діабету другого типу.

Крім вибору правильних товарів велике значення має час їх споживання. Експерти рекомендують повністю припинити прийом їжі не менш як за дві години до відпочинку. Це дозволить травній системі заспокоїтись і забезпечить вам глибокий сон до самого ранку.

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