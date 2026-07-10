Эта привычка будит вас ночью: откажитесь от нее

Многие люди регулярно открывают глаза между вторым и пяти часами утра. Обычно мы обвиняем в этом стресс или привычку листать ленту социальных сетей перед сном. Однако специалисты уверяют в обратном.

Сон. Фото: из открытых источников

Врач и специалист по восстановлению здоровья Келси Джордан объясняет эту проблему резкими колебаниями уровня сахара. Если в течение дня вы питались нерегулярно, ночью ваш уровень глюкозы неизбежно падает. Организм воспринимает это как опасность. Чтобы быстро поднять уровень сахара, тело начинает активно производить кортизол.

Кортизол является основным гормоном стресса. Он оказывает мощное стимулирующее действие. Организм пытается вас спасти от гипогликемии, но побочным эффектом становится внезапное и полное пробуждение в то время, когда вы должны крепко спать.

Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, Келси Джордан советует съесть немного полезных жиров незадолго до сна. Здоровые жиры усваиваются очень медленно. Они обеспечивают постепенное высвобождение энергии и поддерживают стабильный уровень сахара в течение всей ночи.

Эксперты рекомендуют выбирать следующие варианты:

Столовая ложка качественного оливкового или кокосового масла.

Половинка свежего авокадо.

Небольшая горсть орехов или семян.

Ложка натуральной ореховой пасты без сахара.

Каких продуктов следует избегать

Важно различать полезные и вредные жиры. Специалисты Мичиганского университета предупреждают об опасности насыщенных жиров. Тяжелая и жирная пища замедляет пищеварение и мешает нормальной работе инсулина. В долгосрочной перспективе регулярное потребление таких продуктов ночью может повысить риск развития диабета второго типа.

Помимо выбора правильных продуктов огромное значение имеет время их потребления. Эксперты рекомендуют полностью прекратить прием пищи не менее чем за два часа до отдыха. Это позволит пищеварительной системе успокоиться и обеспечит вам глубокий сон до самого утра.

Читайте также на портале "Комментарии" — эта постель значительно ухудшает сон: назван худший вариант.



