Эта постель значительно ухудшает сон: назван худший вариант

Выбор правильного постельного белья более важен, чем считают. Эксперты отмечают, что удобное постельное белье может значительно улучшить сон. Однако синтетические ткани могут испортить ночной отдых.

Сон. Иллюстративное фото

Эксперты назвали лучший и худший варианты постельного белья, пишет газета Express. Плохим выбором назвали полиэстеровые и полихлопчатобумажные простыни.

"Полиэстер — это синтетический, искусственный материал, состав которого похож на пластик. Он имеет плохую репутацию — он не пропускает воздух, и может спровоцировать высокую температуру и чрезмерное потоотделение во время сна. Именно поэтому его часто называют скрытым вором сна", — цитирует издание экспертов.

Относительно популярным вариантом называют полиэстер или смесь полиэстера и хлопка (поликоттон), поскольку он является самым доступным по цене. Однако, по мнению специалистов, это тоже не самый лучший выбор. В общем советуют избегать любых синтетических материалов, плохо пропускающих воздух и вызывающих потливость ночью.

Хорошим выбором будет постель из натуральных материалов, таких как хлопок, лен или бамбук. Эти материалы регулируют температуру и естественно пропускают воздух. Тем, кому жарко ночью, советуют выбирать льняное постельное белье.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что качество сна — важно для восстановления организма. Чтобы быстрее уснуть и крепко спать, советуют по крайней мере за час до сна ограничить использование телефонов, телевизоров или других экранов, употреблять определенные продукты или напитки. Однако одна распространенная рекомендация может наоборот повредить. Речь идет об употреблении бананов перед сном.



