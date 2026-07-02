Ця постіль значно погіршує сон: названо найгірший варіант

Вибір правильної постільної білизни важливіший, ніж вважають. Експерти наголошують, що зручна постільна білизна може значно покращити сон. Однак синтетичні тканини можуть зіпсувати нічний відпочинок.

Сон. Ілюстративне фото

Експерти назвали кращий та гірший варіанти постільної білизни, пише видання Express. Поганим вибором назвали поліестерові та полібавовняні простирадла.

“Поліестер — це синтетичний, штучний матеріал, склад якого схожий на пластик. Він має погану репутацію — він не пропускає повітря, і може спровокувати високу температуру та надмірне потовиділення під час сну. Саме через це його часто називають прихованим злодієм сну”, — цитує видання експертів.

Відносно популярним варіантом називають поліестер або суміш поліестеру і бавовни (полікоттон), оскільки він є найдоступнішим за ціною. Однак, на думку фахівців, це теж не найкращий вибір. Загалом радять уникати будь-яких синтетичних матеріалів, які погано пропускають повітря та спричиняють пітливість вночі.

Гарним вибором буде постіль із натуральних матеріалів, таких як бавовна, льон або бамбук. Ці матеріали регулюють температуру та природно пропускають повітря. Тим, кому спекотно вночі, радять обирати лляну постільну білизну.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що якість сну — важлива для відновлення організму. Щоб швидше заснути та міцно спати людям радять принаймні за годину до сну обмежити використання телефонів, телевізорів чи інших екранів, вживати певні продукти чи напої. Однак одна поширена рекомендація може навпаки зашкодити. Йдеться про вживання бананів перед сном.



