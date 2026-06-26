Ці продукти заважають заснути: що не варто вживати перед сном

Якість сну — важлива для відновлення організму. Щоб швидше заснути та міцно спати людям радять принаймні за годину до сну обмежити використання телефонів, телевізорів чи інших екранів, вживати певні продукти чи напої. Однак одна поширена рекомендація може навпаки зашкодити.

Сон. Ілюстративне фото

Фармацевт Амір Сінгх порадив не вживати банани перед сном. Хоча деякі люди вважають, що ця їжа допоможе заснути завдяки вмісту магнію та калію, насправді, за словами фармацевта, вона діє навпаки, пише видання Еxpress.

“Насправді там дуже багато цукру, тож, ймовірно, це не дасть вам заснути”, — цитує видання пояснення спеціаліста.

Також він не радить вживати молоко перед сном, особливо людям з непереносимістю лактози.

За його словами, допустимо для відчуття сонливості приймати антигістамінні препарати, що продаються спеціально для сну. Однак застеріг, що це не варто робити регулярно. Також, зазначив він, допоможе використання маски для очей. За його словами, це не завдасть жодної шкоди і занурить людину у повну темряву, яка потрібна для сну.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми зі сном можуть виникати через вживання певних продуктів та напоїв. Загальновідомо, що кофеїн погіршує якість сну та впливає на швидкість засинання. Однак негативний вплив має не тільки кава та чай.

Щоб швидше заснути та добре спати всю ніч людям радять уникати стимуляторів. Але є ще один поширений напій, який також негативно впливає на якість сну. Йдеться про алкоголь — він може спочатку викликати сонливість, але пізніше він може погіршити якість сну, що призведе до більш перерваного сну та більш ранніх пробуджень.