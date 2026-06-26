Эти продукты мешают уснуть: что не стоит употреблять перед сном

Качество сна – важно для восстановления организма. Чтобы быстрее уснуть и крепко спать, советуют по крайней мере за час до сна ограничить использование телефонов, телевизоров или других экранов, употреблять определенные продукты или напитки. Однако одна распространенная рекомендация может наоборот повредить.

Сон. Иллюстративное фото

Фармацевт Амир Сингх посоветовал не употреблять бананы перед сном. Хотя некоторые люди считают, что эта пища поможет уснуть благодаря содержимому магния и калия, по словам фармацевта, она действует наоборот, пишет издание Еxpress.

"На самом деле там очень много сахара, так что, вероятно, это не даст вам заснуть", — цитирует издание объяснение специалиста.

Также он не советует употреблять молоко перед сном, особенно людям с непереносимостью лактозы.

По его словам, допустимо для ощущения сонливости принимать антигистаминные препараты, продаваемые специально для сна. Однако предостерег, что это не следует делать регулярно. Также, сказал он, поможет использование маски для глаз. По его словам, это не нанесет никакого вреда и погрузит человека в полный мрак, который нужен для сна.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы со сном могут возникать из-за употребления определенных продуктов и напитков. Общеизвестно, что кофеин ухудшает качество сна и влияет на скорость засыпания. Однако негативное влияние оказывает не только кофе и чай.

Чтобы быстрее уснуть и спать всю ночь людям советуют избегать стимуляторов. Но есть еще один распространенный напиток, также негативно влияющий на качество сна. Речь идет об алкоголе – он может сначала вызвать сонливость, но позже он может ухудшить качество сна, что приведет к более прерванному сну и более ранним пробуждениям.