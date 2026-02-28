Ця річ допомагає позбутися тривожності та безсоння, але підходить не всім

Ковдри, що обтяжують, мають певну популярність через позитивний вплив при деяких станах. Додатковий тиск на тіло може заспокоювати нервову систему і навіть знижувати рівень тривоги, проте користь від них не однакова всім.

Обтяжуючі ковдри. Фото: з відкритих джерел

Вони наповнені пластиковими гранулами або скляними намистинами, що робить їх важкими. Такі ковдри важать приблизно від 2,5 до 16 кілограмів.

Їхня перевага полягає в заспокійливому ефекті глибокої стимуляції тиском. Такі речі, як міцні обійми або сповивання дитини є прикладами глибокої стимуляції тиском.

Ковдра рівномірно тисне на тіло, що активує сенсорні рецептори шкіри та м'язів. Це стимулює парасимпатичну нервову систему, що відповідає за розслаблення, зменшує активність симпатичної системи.

Лікар філософії Алісія Рот розповіла, що обтяжені ковдри часто рекламуються як засіб від безсоння. Тому за регулярних проблем зі сном можна спробувати їх.

У дослідженні American Academy of Sleep Medicine взяли участь 120 дорослих з клінічним безсонням та принаймні одним іншим неврологічним та психічним розладом (наприклад, депресією). Дослідники виявили, що люди, які використовували обтяжені ковдри, мали покращення якості сну.

Проте, важливими для сну будуть такі звички: не використовувати екрани перед сном, дотримуватися заспокійливого ритуалу перед сном, має бути послідовний графік сну.

Обтяжені ковдри не підходять деяким категоріям людей через їхню вагу та тиск на тіло. До них відносяться:

діти до 2-3 років — високий ризик задушення чи обмеження рухів

люди з респіраторними чи серцево-судинними проблемами (астма, апное, серцева недостатність) – ковдра може утруднити дихання або навантаження на серце

люди з деякими неврологічними станами – епілепсія, порушення сенсорного сприйняття, де ковдра може стати на заваді

люди з ожирінням — якщо ковдра важча 10% маси тіла, це може створювати дискомфорт або тиск на груди

