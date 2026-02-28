logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Ця річ допомагає позбутися тривожності та безсоння, але підходить не всім
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця річ допомагає позбутися тривожності та безсоння, але підходить не всім

Перевага ковдр, що обтяжують, полягає в заспокійливому ефекті глибокої стимуляції тиском.

28 лютого 2026, 10:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ковдри, що обтяжують, мають певну популярність через позитивний вплив при деяких станах. Додатковий тиск на тіло може заспокоювати нервову систему і навіть знижувати рівень тривоги, проте користь від них не однакова всім.

Ця річ допомагає позбутися тривожності та безсоння, але підходить не всім

Обтяжуючі ковдри. Фото: з відкритих джерел

Вони наповнені пластиковими гранулами або скляними намистинами, що робить їх важкими. Такі ковдри важать приблизно від 2,5 до 16 кілограмів.

Їхня перевага полягає в заспокійливому ефекті глибокої стимуляції тиском. Такі речі, як міцні обійми або сповивання дитини є прикладами глибокої стимуляції тиском.

Ковдра рівномірно тисне на тіло, що активує сенсорні рецептори шкіри та м'язів. Це стимулює парасимпатичну нервову систему, що відповідає за розслаблення, зменшує активність симпатичної системи.

Лікар філософії Алісія Рот розповіла, що обтяжені ковдри часто рекламуються як засіб від безсоння. Тому за регулярних проблем зі сном можна спробувати їх.

У дослідженні American Academy of Sleep Medicine взяли участь 120 дорослих з клінічним безсонням та принаймні одним іншим неврологічним та психічним розладом (наприклад, депресією). Дослідники виявили, що люди, які використовували обтяжені ковдри, мали покращення якості сну.

Проте, важливими для сну будуть такі звички: не використовувати екрани перед сном, дотримуватися заспокійливого ритуалу перед сном, має бути послідовний графік сну.

Обтяжені ковдри не підходять деяким категоріям людей через їхню вагу та тиск на тіло. До них відносяться:

діти до 2-3 років — високий ризик задушення чи обмеження рухів

люди з респіраторними чи серцево-судинними проблемами (астма, апное, серцева недостатність) – ковдра може утруднити дихання або навантаження на серце

люди з деякими неврологічними станами – епілепсія, порушення сенсорного сприйняття, де ковдра може стати на заваді

люди з ожирінням — якщо ковдра важча 10% маси тіла, це може створювати дискомфорт або тиск на груди

Читайте також на порталі "Коментарі" — мільйони людей щодня стикаються із проблемами сну, які можуть мати різні причини – від перевантаженого графіка до медичних станів. Недосипання негативно впливає на повсякденне життя, підвищуючи ризик стресу, психічних розладів та хронічних хвороб. Проте, як зазначають фахівці, вирішення цієї проблеми може бути простіше, ніж здається, пише The Mirror.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://health.clevelandclinic.org/weighted-blanket-benefits
Теги:

Новини

Всі новини