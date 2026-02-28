Эта вещь помогает избавиться от тревожности и бессонницы, но подходит не всем

Утяжеляющие одеяла имеют определенную популярность из-за положительного влияния при некоторых состояниях. Дополнительное давление на тело может успокаивать нервную систему и даже снижать уровень тревоги, однако польза от них не одинакова для всех.

Утяжеляющие одеяла. Фото: из открытых источников

Они наполнены пластиковыми гранулами или стеклянными бусинами, что делает их тяжелыми. Такие одеяла весят от примерно 2,5 до 16 килограммов.

Их преимущество заключается в успокаивающем эффекте глубокой стимуляции давлением. Такие вещи, как крепкие объятия или пеленание ребенка, являются примерами глубокой стимуляции давлением.

Одеяло равномерно давит на тело, что активирует сенсорные рецепторы кожи и мышц. Это стимулирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление, уменьшает активность симпатической системы.

Доктор философии Алисия Рот рассказала, что утяжеленные одеяла часто рекламируются как средство от бессонницы. Поэтому при регулярных проблемах со сном можно попробовать их.

В исследовании American Academy of Sleep Medicine приняли участие 120 взрослых с клинической бессонницей и по крайней мере одним другим неврологическим и психическим расстройством (например, депрессией). Исследователи обнаружили, что люди, которые использовали утяжеленные одеяла, имели улучшение качества сна.

Однако, важными для сна будут и такие привычки: не использовать экраны перед сном, придерживаться успокаивающего ритуала перед сном, должен быть последовательный график сна.

Утяжеленные одеяла не подходят некоторым категориям людей из-за их веса и давления на тело. К ним относятся:

дети до 2-3 лет — высокий риск удушения или ограничения движений

люди с респираторными или сердечно-сосудистыми проблемами (астма, апноэ, сердечная недостаточность) — одеяло может затруднить дыхание или нагрузку на сердце

люди с некоторыми неврологическими состояниями — эпилепсия, нарушение сенсорного восприятия, где одеяло может стать помехой

люди с ожирением — если одеяло тяжелее 10% массы тела, это может создавать дискомфорт или давление на грудь

