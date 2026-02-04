Ця проблема з кишечником може призвести до висипання: не ігноруйте її

Запор може впливати не лише на травлення, а й на стан шкіри. Порушення роботи кишечника здатне змінювати мікрофлору, гормональний баланс та процеси детоксикації організму, що іноді проявляється висипаннями.

Висипання на тілі. Фото: із відкритих джерел

На сайті Frontiersin говориться, що недостатнє пиття води, вживання замалої кількості клітковини та пропуск фізичної активності можуть сприяти появі запору. Стрес та зміни у розпорядку дня також є поширеними винуватцями.

При запорі продукти обміну довше затримуються в організмі, що може впливати на загальний стан шкіри через системні запальні процеси.

Часто запор та висипання мають ті ж основні причини, такі як стрес, зневоднення, низьке споживання клітковини, поганий сон чи дієта з високим вмістом рафінованих та ультраоброблених продуктів.

Дерматолог Карен Кемпбелл розповіла, що мікробіом кишечника може погіршити перебіг акне, тому варто зосередитися на покращенні чи змінах у харчуванні.

Мікробіом кишечника та його слизова оболонка допомагають регулювати імунні реакції та запалення у всьому організмі. Коли ця система виходить із рівноваги, запальні сигнали можуть посилюватися, а в деяких людей це може погіршити запальні захворювання шкіри, такі як акне.

На акне впливає багато факторів, включаючи генетику, гормони, звички догляду за шкірою та вплив навколишнього середовища.

