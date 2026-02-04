Эта проблема с кишечником может привести к высыпанию: не игнорируйте ее

Запор может влиять не только на пищеварение, но и на состояние кожи. Нарушение работы кишечника способно менять микрофлору, гормональный баланс и процессы детоксикации организма, что иногда проявляется высыпаниями.

На сайте Frontiersin говорится, что недостаточное питье воды, употребление слишком малого количества клетчатки и пропуск физической активности могут способствовать появлению запора. Стресс и изменения в распорядке дня также являются распространенными виновниками.

При запоре продукты обмена дольше задерживаются в организме, а это может влиять на общее состояние кожи через системные воспалительные процессы.

Часто запор и высыпания имеют те же основные причины, такие как стресс, обезвоживание, низкое потребление клетчатки, плохой сон или диета с высоким содержанием рафинированных и ультраобработанных продуктов.

Дерматолог Карен Кэмпбелл рассказала, что микробиом кишечника может ухудшить течение акне, поэтому стоит сосредоточиться на улучшении или изменениях в питании.

Микробиом кишечника и его слизистая оболочка помогают регулировать иммунные реакции и воспаление во всем организме. Когда эта система выходит из равновесия, воспалительные сигналы могут усиливаться, а у некоторых людей это может ухудшить воспалительные заболевания кожи, такие как акне.

На акне влияет много факторов, включая генетику, гормоны, привычки ухода за кожей и влияние окружающей среды.

