Главная Новости Здоровье диета и питание Раскрыт неожиданный секрет идеальной работы кишечника: об этом мало кто знает
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрыт неожиданный секрет идеальной работы кишечника: об этом мало кто знает

Диетологи определили продукты, способствующие улучшению микробиоты и помогающие уменьшить вздутие, воспаление и улучшить пищеварение.

15 декабря 2025, 14:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Наш кишечник функционирует лучше, когда получает правильную комбинацию пробиотиков, пребиотиков и достаточное количество клетчатки. Эти элементы работают вместе, поддерживая баланс микробиоты – экосистемы бактерий, от которой зависит не только пищеварение, но и иммунитет, здоровье кожи и даже настроение. Эксперты из Harvard Health Publishing, Vogue и ведущих медицинских университетов объяснили, как формируются микробиоты, почему регулярное употребление пробиотиков так важно, а также какую роль играют пребиотики и клетчатка в поддержании здоровья.

Раскрыт неожиданный секрет идеальной работы кишечника: об этом мало кто знает

Фото: из открытых источников

Отметим, что чрезмерное потребление обработанных, жирных или сладких продуктов может нарушить баланс микробиоты. Продукты, характерные для средиземноморской диеты — овощи, фрукты, бобовые, клетчатка — поддерживают здоровую микробиоту и стабильную работу кишечника. Среди лучших пребиотических продуктов – чеснок, лук, бананы, спаржа, овес, морские водоросли и разные виды бобовых.

Продукты для поддержания здоровья кишечника

Существуют группы продуктов, которые диетологи рекомендуют для кормления кишечника:

·          Малина – фрукт с высоким содержанием клетчатки.

·          Молотые семена льна – помогают росту полезных бактерий и добавляют омега-3 жирных кислот.

·          Ферментированные продукты и кефир — снабжают живые культуры, поддерживающие разнообразие микробиоты.

·          Листовая зелень – источник клетчатки и магния, улучшающий регулярность стула.

·          Грибы шиитаке – содержат бета-глюкан, который поддерживает здоровье слизистой кишечника.

·          Тыквенные семена — богаты клетчаткой и магнием.

·          Полезные жиры – оливковое масло, авокадо, жирная рыба, уменьшающие воспаление.

·          Темный шоколад — богат полифенолы и клетчаткой.

·          Костный бульон – обогащенный глицином и коллагеном, поддерживает слизистую кишечника.

·          Горькие овощи – цикорий, руккола и одуванчик способствуют нормализации пищеварения.

·          Полифенолы — из граната, черники, зеленого чая и куркумы действуют как природные антиоксиданты и уменьшают воспаление.

