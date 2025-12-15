Як досягнути ідеальної фігури до Нового року: ці три поради здивують кожного

До новорічних свят залишилося зовсім небагато часу, але навіть за короткий період реально трохи скоригувати фігуру, якщо поставити собі таку мету. Швидке зниження ваги найчастіше пов’язане не зі спалюванням жиру, а з виведенням зайвої рідини та зменшенням калорійності харчування. Тому не варто розраховувати на кардинальні зміни за кілька днів. Водночас результат у мінус 2–3 кілограми до свят — цілком досяжний і може суттєво покращити самопочуття та впевненість у собі.

Як схуднути до Нового року.

Гречаний раціон

Один із популярних варіантів короткострокового схуднення — харчування на основі гречки. Основу меню складає відварена без солі гречана крупа, яку можна доповнювати некрохмалистими овочами та невеликою кількістю кисломолочних продуктів. Такий режим дозволяє зменшити калорійність, не відчуваючи сильного голоду, і за тиждень втратити від 2 до 4 кг. Він підходить тим, хто прагне "перезавантажити" харчові звички.

Система 5:2

Цей підхід до харчування не вимагає постійних обмежень. Протягом п’яти днів на тиждень людина харчується у звичному режимі, а у два обрані дні знижує калорійність до 500–600 ккал. Наприклад, обмеження можуть припадати на середу та суботу. Такий формат легше витримувати психологічно, адже він не змушує відмовлятися від улюблених страв назавжди.

Метод "Шість пелюсток"

Ще один варіант експрес-схуднення — дієта, розрахована на шість днів. Кожен день присвячений окремій групі продуктів: риба, овочі, м’ясо, злаки, сир із кефіром та фрукти. Чергування білкових і вуглеводних днів допомагає уникнути різкого виснаження та робить процес більш різноманітним.

