Цей "модний" фрукт назавжди позбавить проблем з холестерином: про що йдеться

Регулярне включення авокадо до раціону може значно покращувати стан серцево-судинної системи та ліпідний профіль людини. За даними досліджень, опублікованих у журналі Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN), споживання цього фрукта пов’язане зі статистично підтвердженим зниженням загального холестерину та рівня "поганого" LDL. Зокрема, вживання двох порцій авокадо на тиждень корелює з приблизно 16% меншим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Фото: з відкритих джерел

Експерти аналізували дані дорослих учасників, які включали авокадо до свого раціону у різних кількостях. Дослідження показало, що навіть помірне споживання плода позитивно впливає на показники холестерину, а ефект посилюється при більшій кількості продукту — понад 250 г на день — та тривалому регулярному вживанні, що перевищує 23 тижні.

Окрім цього, науковці зафіксували, що порції авокадо у межах 140–235 г протягом 5–9 тижнів також сприяють зниженню рівня тригліцеридів. Це робить авокадо одним із небагатьох натуральних продуктів, здатних поліпшувати ліпідний профіль організму.

Водночас автори дослідження наголошують, що для остаточного підтвердження цих ефектів необхідні додаткові наукові роботи, зокрема з більшими вибірками та довшим періодом спостереження. Проте вже сьогодні авокадо можна розглядати як корисний елемент щоденного раціону, який сприяє підтримці здоров’я серця та зменшенню ризику серцево-судинних ускладнень. Завдяки високому вмісту мононенасичених жирів, вітамінів і мінералів, цей фрукт стає цінним помічником у формуванні збалансованого харчування.

Як вже писали "Коментарі", наші улюблені страви іноді приховують небезпечних "невидимих гостей". Ми часто думаємо, що достатньо прокип’ятити воду чи добре вимити фрукти, але навіть висока температура не завжди здатна знищити цих крихітних шкідників.