Ці чотири продукти ніколи не можна вживати без обробки: про що застерігають медики
Ці чотири продукти ніколи не можна вживати без обробки: про що застерігають медики

Звичні продукти, що здаються безпечними, можуть приховувати паразитів, стійких навіть до нагрівання

12 грудня 2025, 11:25
Автор:
Клименко Елена

Наші улюблені страви іноді приховують небезпечних "невидимих гостей". Ми часто думаємо, що достатньо прокип’ятити воду чи добре вимити фрукти, але навіть висока температура не завжди здатна знищити цих крихітних шкідників. Розглянемо, які звичні продукти можуть стати джерелом паразитарного зараження.

Свіжа риба

Суші, солоний оселедець, слабосолона риба виглядають безпечними, але в них можуть ховатися паразити, наприклад анізакиди або опісторхи. Личинки, потрапляючи до організму, оселяються в печінці та жовчному міхурі, спричиняючи запалення жовчних протоків, потовщення стінок міхура та утворення каменів.

Печінка тварин

Коров’яча або свиняча печінка теж може бути небезпечною. Там можуть ховатися дорослі або личинки стрічкових червів. Недостатнє термічне оброблення здатне викликати проблеми з травленням та загальне ослаблення організму.

Морепродукти та молюски

Устриці, мідії, краби — улюблені делікатеси, але потенційно небезпечні. Паразит гнатостомоз, що міститься в молюсках, може уражати мозок, викликати еозинофільний менінгіт і навіть призвести до паралічу, втрати зору або смерті.

Гриби, ягоди та свіжі овочі

Не лише м’ясо чи риба несуть ризик. Дикі гриби, овочі та ягоди, забруднені фекаліями тварин, можуть містити яйця глистів. Багаторазове миття продуктів не завжди гарантує безпеку.

Як убезпечитися 

Ретельно термічно обробляйте рибу та м’ясо: варіть, смажте або запікайте не менше 10 хвилин на високій температурі.

Перед приготуванням заморожуйте продукти при -20°С щонайменше на тиждень.

Не вживайте сирі або недостатньо оброблені продукти.

Мийте руки перед їжею та після контакту з сирими продуктами.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете захистити себе та близьких від неприємних сюрпризів і зберегти здоров’я.

