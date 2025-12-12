Эти четыре продукта никогда нельзя употреблять без обработки: о чем предостерегают медики

Наши любимые блюда иногда скрывают опасных "невидимых гостей". Мы часто думаем, что достаточно прокипятить воду или хорошо вымыть фрукты, но даже высокая температура не всегда способна уничтожить этих крошечных вредителей. Рассмотрим, какие обычные продукты могут стать источником паразитарного заражения.

Фото: из открытых источников

Свежая рыба

Суши, соленая сельдь, слабосоленая рыба выглядят безопасными, но в них могут скрываться паразиты, например анизокиды или описторхи. Личинки, попадая в организм, поселяются в печени и желчном пузыре, вызывая воспаление желчных протоков, утолщение стенок пузыря и образование камней.

Печень животных

Коровья или свиная печень тоже может быть опасна. Там могут скрываться взрослые или личинки ленточных червей. Недостаточная термическая обработка способна вызвать проблемы с пищеварением и общее ослабление организма.

Морепродукты и моллюски

Устрицы, мидии, крабы – любимые деликатесы, но потенциально опасные. Паразит гнатостомоз, содержащийся в моллюсках, может поражать мозг, вызвать эозинофильный менингит и даже привести к параличу, потере зрения или смерти.

Грибы, ягоды и свежие овощи

Не только мясо или рыба несут риск. Дикие грибы, овощи и ягоды, загрязненные фекалиями животных, могут содержать яйца глистов. Многократное мытье продуктов не всегда гарантирует безопасность.

Как обезопаситься

Тщательно термически обрабатывайте рыбу и мясо: варите, жарьте или запекайте не менее 10 минут при высокой температуре.

Перед приготовлением замораживайте продукты при -20°С по меньшей мере в неделю.

Не употребляйте сырые или недостаточно обработанные продукты.

Мойте руки перед едой и после контакта с сырыми продуктами.

Следуя этим простым правилам, вы сможете оградить себя и близких от неприятных сюрпризов и сохранить здоровье.

