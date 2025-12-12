logo

Здоровье диета и питание Этот "модный" фрукт навсегда избавит от проблем с холестерином: о чем идет речь
НОВОСТИ

Этот "модный" фрукт навсегда избавит от проблем с холестерином: о чем идет речь

Авокадо помогает снижать уровень вредного холестерина

12 декабря 2025, 16:00
Автор:
Клименко Елена

Регулярное включение авокадо в рацион может значительно улучшать состояние сердечно-сосудистой системы и липидный профиль человека. По данным исследований, опубликованных в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN), потребление этого фрукта связано со статистически подтвержденным понижением общего холестерина и уровня "плохого" LDL. В частности, употребление двух порций авокадо в неделю коррелирует с примерно 16% меньшим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Этот "модный" фрукт навсегда избавит от проблем с холестерином: о чем идет речь

Фото: из открытых источников

Эксперты анализировали данные взрослых участников, которые включали авокадо в свой рацион в разных количествах. Исследование показало, что даже умеренное потребление плода оказывает положительное влияние на показатели холестерина, а эффект усиливается при большем количестве продукта — более 250 г в день — и длительном регулярном употреблении, превышающем 23 недели.

Кроме того, ученые зафиксировали, что порции авокадо в пределах 140-235 г в течение 5-9 недель также способствуют снижению уровня триглицеридов. Это делает авокадо одним из немногих натуральных продуктов, способных улучшать липидный профиль организма.

В то же время авторы исследования отмечают, что для окончательного подтверждения этих эффектов необходимы дополнительные научные работы, в частности, с большими выборками и более длительным периодом наблюдения. Однако уже сегодня авокадо можно рассматривать как полезный элемент ежедневного рациона, способствующего поддержанию здоровья сердца и уменьшению риска сердечно-сосудистых осложнений. Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, витаминов и минералов этот фрукт становится ценным помощником в формировании сбалансированного питания.

Как уже писали "Комментарии", наши любимые блюда иногда скрывают опасных "невидимых гостей". Мы часто думаем, что достаточно прокипятить воду или хорошо вымыть фрукты, но даже высокая температура не всегда способна уничтожить этих крошечных вредителей.



