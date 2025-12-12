Этот "модный" фрукт навсегда избавит от проблем с холестерином: о чем идет речь

Регулярное включение авокадо в рацион может значительно улучшать состояние сердечно-сосудистой системы и липидный профиль человека. По данным исследований, опубликованных в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN), потребление этого фрукта связано со статистически подтвержденным понижением общего холестерина и уровня "плохого" LDL. В частности, употребление двух порций авокадо в неделю коррелирует с примерно 16% меньшим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: из открытых источников

Эксперты анализировали данные взрослых участников, которые включали авокадо в свой рацион в разных количествах. Исследование показало, что даже умеренное потребление плода оказывает положительное влияние на показатели холестерина, а эффект усиливается при большем количестве продукта — более 250 г в день — и длительном регулярном употреблении, превышающем 23 недели.

Кроме того, ученые зафиксировали, что порции авокадо в пределах 140-235 г в течение 5-9 недель также способствуют снижению уровня триглицеридов. Это делает авокадо одним из немногих натуральных продуктов, способных улучшать липидный профиль организма.

В то же время авторы исследования отмечают, что для окончательного подтверждения этих эффектов необходимы дополнительные научные работы, в частности, с большими выборками и более длительным периодом наблюдения. Однако уже сегодня авокадо можно рассматривать как полезный элемент ежедневного рациона, способствующего поддержанию здоровья сердца и уменьшению риска сердечно-сосудистых осложнений. Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, витаминов и минералов этот фрукт становится ценным помощником в формировании сбалансированного питания.

