Розкрито несподівааний секркет ідевальної роботи кишківника: про це мало хто знає

Наш кишківник функціонує найкраще, коли отримує правильну комбінацію пробіотиків, пребіотиків та достатню кількість клітковини. Ці елементи працюють разом, підтримуючи баланс мікробіоти — екосистеми бактерій, від якої залежить не лише травлення, а й імунітет, здоров'я шкіри та навіть настрій. Експерти з Harvard Health Publishing, Vogue та провідних медичних університетів пояснили, як формуються мікробіоти, чому регулярне вживання пробіотиків так важливе, а також яку роль відіграють пребіотики та клітковина в підтримці здоров'я.

Фото: з відкритих джерел

Зазначимо, що надмірне споживання оброблених, жирних чи солодких продуктів може порушити баланс мікробіоти. Натомість продукти, характерні для середземноморської дієти — овочі, фрукти, бобові, клітковина — підтримують здорову мікробіоту та стабільну роботу кишківника. Серед найкращих пребіотичних продуктів — часник, цибуля, банани, спаржа, овес, морські водорості та різні види бобових.

Продукти для підтримки здоров'я кишківника

Існують групи продуктів, які дієтологи рекомендують для "підгодовування" кишківника:

· Малина — фрукт з високим вмістом клітковини.

· Мелене насіння льону — допомагає росту корисних бактерій і додає омега-3 жирних кислот.

· Ферментовані продукти й кефір — постачають живі культури, які підтримують різноманітність мікробіоти.

· Листова зелень — джерело клітковини та магнію, що покращує регулярність випорожнень.

· Гриби шиїтаке — містять бета-глюкан, який підтримує здоров'я слизової кишківника.

· Гарбузове насіння — багате на клітковину та магній.

· Корисні жири — оливкова олія, авокадо, жирна риба, що зменшують запалення.

· Темний шоколад — багатий на поліфеноли та клітковину.

· Кістковий бульйон — збагачений гліцином та колагеном, підтримує слизову кишківника.

· Гіркі овочі — цикорій, рукола та кульбаба сприяють нормалізації травлення.

· Поліфеноли — з граната, чорниці, зеленого чаю та куркуми діють як природні антиоксиданти і зменшують запалення.

