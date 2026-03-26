logo_ukra

BTC/USD

69570

ETH/USD

2080.29

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Ця ознака вночі призводить до інсульту, діабету та підвищення артеріального тиску
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця ознака вночі призводить до інсульту, діабету та підвищення артеріального тиску

Яке хропіння вказує на обструктивне апное сну

26 березня 2026, 14:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Хропіння часто вважають нешкідливим, однак воно може сигналізувати про серйозне захворювання. 

Сон. Ілюстративне фото

Обструктивне апное сну (ОАС) – це стан, при якому дихальні шляхи неодноразово закриваються під час сну, що порушує дихання на короткі періоди, пише видання Mirror.

Ознаки небезпечного хропіння: 

Гучне, постійне хропіння — є однією з найнадійніших ознак синдрому обструктивного апное сну (СОАС).

Звуки задухи, задишки або хропіння — дихальні шляхи повністю закупорюються, організм різко прокидається, щоб відновити дихання, часто видаючи звук задухи, задишки або хропіння.

Ранкові головні болі, які зникають протягом години-дві, може бути ознакою того, що рівень кисню знизився протягом ночі. Коли дихання неодноразово порушується під час сну, вуглекислий газ може накопичуватися в крові, що призводить до розширення кровоносних судин мозку. Сильне денне виснаження — синдром апное сну запобігає переходу організму в глибші, відновлювальні фази сну, а це означає, що постраждалі можуть прокидатися через вісім годин з відчуттям, ніби вони майже не відпочили.

Зміни настрою або підвищена дратівливість — люди з недіагностованим апное сну часто скаржаться на підвищену дратівливість, пригнічений настрій та запальний гнів, ніж зазвичай.

Проблеми з концентрацією уваги — мозок консолідує спогади та обробляє інформацію під час глибокого сну – саме тих стадій, які неодноразово перериває апное сну.

Підвищений артеріальний тиск — щоразу, коли дихання зупиняється під час сну, організм реагує незначним сплеском гормонів стресу, підвищуючи артеріальний тиск. Це може призвести до гіпертонії. 

Чим небезпечне апное сну

Дослідники пов’язують апное сну із підвищеним ризиком серцевих захворювань, інсульту, діабету 2 типу та проблем з обміном речовин.

“Порушення дихання та періодичні зниження рівня кисню в крові, що характеризують апное сну, створюють постійне навантаження на серцево-судинну систему протягом тривалого часу”, — пише видання.

Експерти наголошують, що апное сну добре піддається лікуванню. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про прихований симптом, який вказує на рак. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/im-expert-your-snoring-sounds-36845647
Теги:

Новини

Всі новини