Этот признак ночью приводит к инсульту, диабету и повышению артериального давления.

Кречмаровская Наталия
Храп часто считают безвредным, однако оно может сигнализировать о серьезном заболевании.
Обструктивное апноэ сна (ОАС) – это состояние, при котором дыхательные пути неоднократно закрываются во время сна, нарушающего дыхание на короткие периоды, пишет издание Mirror.
Громкий, постоянное храп – является одним из самых надежных признаков синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС).
Звуки удушья, одышки или храпа – дыхательные пути полностью укупориваются, организм резко просыпается, чтобы восстановить дыхание, часто издавая звук удушья, одышки или храпа.
Утренняя головная боль, которая исчезает в течение часа-два, может быть признаком того, что уровень кислорода снизился в течение ночи. Когда дыхание неоднократно нарушается во время сна, углекислый газ может скапливаться в крови, что приводит к расширению кровеносных сосудов мозга. Сильное дневное истощение – синдром апноэ сна предотвращает переход организма в более глубокие, восстановительные фазы сна, а это значит, что пострадавшие могут просыпаться через восемь часов с ощущением, будто они почти не отдохнули.
Изменения настроения или повышенная раздражительность – люди с недиагностированным апноэ сна часто жалуются на повышенную раздражительность, подавленное настроение и воспалительный гнев, чем обычно.
Проблемы с концентрацией внимания — мозг консолидирует воспоминания и обрабатывает информацию во время гибернации – именно тех стадий, которые неоднократно прерывает апноэ сна.
Повышенное артериальное давление – всякий раз, когда дыхание останавливается во время сна, организм реагирует незначительным всплеском гормонов стресса, повышая артериальное давление. Это может привести к гипертонии.
Исследователи связывают апноэ сна с повышенным риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и проблем с обменом веществ.
Эксперты отмечают, что апноэ сна хорошо поддается лечению.
