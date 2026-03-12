Названо прихований симптом, який може сигналізувати про рак

Жінкам, у яких часто виникає відчуття здуття живота, варто насторожитися. Цей симптом може сигналізувати не тільки про проблеми з травленням, а й про розвиток раку.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Поширені симптоми раку яєчників, як пише видання Mirror, наступні:

Постійне здуття живота

Біль у тазу або животі

Труднощі з їжею або швидке відчуття ситості

Зміни в сечовипусканні

Втома

Незрозуміла втрата або збільшення ваги.

Захворювання, за даними експертів, вражає переважно жінок старше 50 років, однак під потенційною загрозою кожна жінка будь-якого віку.

“Яєчники — це залози з обох боків матки, які виробляють і зберігають яйцеклітини. Овуляція відбувається, коли яєчники вивільняють яйцеклітини, і вважається, що менша овуляція знижує ризик раку яєчників”, — пише видання.

Також дещо зменшує ризик раку вагітність до 26 років та багатоплідна вагітність.

Деякі дослідження показали, що використання замісної гормональної терапії під час або після менопаузи може збільшити ризик раку яєчників.

Збільшити ризик розвитку раку яєчників можуть інші захворювання, такі як ендометріоз або діабет, особливо при використанні інсуліну.

Щоб зменшити ризик розвитку хвороби, лікарі радять:

Не палити

Дотримуватися здорового, збалансованого харчування

Регулярно робити фізичні вправи

Пройти генетичне тестування.

