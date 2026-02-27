logo_ukra

Лікарі назвали приховані симптоми раку, який рідко помічають

Вісім прихованих ознак раку ока

27 лютого 2026, 15:17
Здоров'я очей особливо важливе в умовах постійного користування гаджетів. Часто виникають проблеми з очима, як то сухість, біль, втома, однак часто їх пояснюють перевантаженням. Проте важливо знати, які симптоми можуть сигналізувати про серйозні захворювання, включаючи рак. 

Лікарі назвали приховані симптоми раку, який рідко помічають

Рак. Ілюстративне фото

В Національній службі охорони здоров’я (NHS) назвали ознаки раку ока, які часто ігнорують, пише видання Express. В NHS розповіли, які види раку вражають очі:

  • Меланома ока.

  • Плоскоклітинний рак.

  • Лімфома.

  • Ретинобластома — дитячий рак.

“Рак також може утворюватися в тканинах навколо очного яблука або поширюватися на око з інших частин тіла, таких як легені чи груди”, — йдеться у повідомленні.

Симптоми, які вказують на рак: 

Хвороба не завжди характеризується очевидними симптомами. Проблеми, які виникають, як, наприклад, “подразнення очей, яке не зникає”, є ознакою хвороби, однак люди можуть пояснювати це на втому, і не звертаються до лікаря. 

Симптоми раку ока можуть включати:

  • тіні, спалахи світла або хвилясті лінії у вашому полі зору,

  • розмитий зір,

  • темна пляма в оці, яка збільшується,

  • часткова або повна втрата зору,

  • випинання одного ока,

  • грудка на повіці або в оці, яка збільшується в розмірі,

  • подразнення очей, яке не зникає,

  • біль в оці або навколо нього, хоча це трапляється рідко.

Національна служба охорони здоров’я (NHS) зазначає, що ці симптоми також можуть бути спричинені менш серйозними захворюваннями очей. Вони не обов’язково є ознакою раку. Однак при виявленні симптомів варто звернутися до лікаря та пройти обстеження.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти провокують розвиток раку.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2172541/little-known-eye-cancer-symptom-many
