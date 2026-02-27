Лікарі назвали приховані симптоми раку, який рідко помічають

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Здоров'я очей особливо важливе в умовах постійного користування гаджетів. Часто виникають проблеми з очима, як то сухість, біль, втома, однак часто їх пояснюють перевантаженням. Проте важливо знати, які симптоми можуть сигналізувати про серйозні захворювання, включаючи рак.
Рак. Ілюстративне фото
В Національній службі охорони здоров’я (NHS) назвали ознаки раку ока, які часто ігнорують, пише видання Express. В NHS розповіли, які види раку вражають очі:
Меланома ока.
Плоскоклітинний рак.
Лімфома.
Ретинобластома — дитячий рак.
“Рак також може утворюватися в тканинах навколо очного яблука або поширюватися на око з інших частин тіла, таких як легені чи груди”, — йдеться у повідомленні.
Хвороба не завжди характеризується очевидними симптомами. Проблеми, які виникають, як, наприклад, “подразнення очей, яке не зникає”, є ознакою хвороби, однак люди можуть пояснювати це на втому, і не звертаються до лікаря.
Симптоми раку ока можуть включати:
тіні, спалахи світла або хвилясті лінії у вашому полі зору,
розмитий зір,
темна пляма в оці, яка збільшується,
часткова або повна втрата зору,
випинання одного ока,
грудка на повіці або в оці, яка збільшується в розмірі,
подразнення очей, яке не зникає,
біль в оці або навколо нього, хоча це трапляється рідко.
Національна служба охорони здоров’я (NHS) зазначає, що ці симптоми також можуть бути спричинені менш серйозними захворюваннями очей. Вони не обов’язково є ознакою раку. Однак при виявленні симптомів варто звернутися до лікаря та пройти обстеження.
