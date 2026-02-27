logo

Врачи назвали скрытые симптомы рака, который редко замечают
Врачи назвали скрытые симптомы рака, который редко замечают

Восемь скрытых признаков рака глаза

27 февраля 2026, 15:17
Кречмаровская Наталия

Здоровье глаз особенно важно в условиях постоянного использования гаджетов. Часто возникают проблемы с глазами, как сухость, боль, усталость, однако часто их объясняют перегрузкой. Однако важно знать, какие симптомы могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, включая рак.

Врачи назвали скрытые симптомы рака, который редко замечают

Рак. Иллюстративное фото

В Национальной службе здравоохранения (NHS) назвали часто игнорируемые признаки рака глаза, пишет издание Express. В NHS рассказали, какие виды рака поражают глаза:

  • Меланома глаза.

  • Плоскоклеточный рак.

  • Лимфома.

  • Ретинобластома – детский рак.

"Рак также может образовываться в тканях вокруг глазного яблока или распространяться на глаза из других частей тела, таких как легкие или грудь", — говорится в сообщении.

Симптомы, указывающие на рак:

Болезнь не всегда характеризуется очевидными симптомами. Проблемы, которые возникают, как, например, "раздражение глаз, которое не исчезает", являются признаком болезни, однако люди могут объяснять это на усталость, и не обращаются к врачу.

Симптомы рака глаза могут включать:

  • тени, вспышки света или волнистые линии в вашем поле зрения,

  • размытое зрение,

  • темное пятно в увеличивающемся глазу,

  • частичная или полная потеря зрения,

  • выпячивание одного глаза,

  • комок на веке или в глазу, который увеличивается в размере,

  • не исчезающее раздражение глаз,

  • боли в глазу или вокруг него, хотя это случается редко.

Национальная служба здравоохранения (NHS) отмечает, что эти симптомы также могут быть вызваны менее серьезными глазными заболеваниями. Они не обязательно являются признаком рака. Однако при выявлении симптомов следует обратиться к врачу и пройти обследование.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты провоцируют развитие рака.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2172541/little-known-eye-cancer-symptom-many
