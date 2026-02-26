"Рак на тарілці": два поширені продукти призводять до розвитку онкології

Людям, які хочуть зменшити ризик розвитку раку лікарі радять переглянути свій раціон та відмовитися від деяких продуктів, які називають канцерогеном.

Рак. Ілюстративне фото

Дієтолог-нутриціолог Ніколь Ендрюс розповіла, що лише два продукти збільшують ризик розвитку раку, пише видання Mirror. За її словами, це:

алкоголь

оброблене м'ясо.

Алкоголь, пояснила вона, включає всі види, у тому числі й червоне вино, яке часто називають корисним для здоров’я.

Слова дієтолога підтверджують спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров'я та Cancer Research UK. Зазначається, що алкоголь підвищує ризик розвитку раку:

молочної залози,

печінки,

товстої кишки,

ротової порожнини,

горла,

шлунка.

Вживання навіть невеликої кількості обробленого м’яса збільшує ризик раку товстої кишки.

Також попередила дієтолог і про шкоду цукру. За її словами сам цукор не викличе рак та не призведе до його швидкого розвитку. Однак велика кількість цукру в раціоні може призвести до набору ваги та збільшенню жирової тканини. А саме велика кількість жирової тканини збільшує ризик розвитку раку.

ВООЗ, як пише видання, класифікувала оброблене м’ясо та алкоголь як канцерогени 1-ї групи, тобто вони є канцерогенними для людини. За даними ВООЗ, існують переконливі докази того, що це викликає рак.

Алкоголь викликає рак через біологічні механізми, оскільки ця сполука розщеплюється в організмі. Спеціалісти наголошують, що будь-який напій, який містить алкоголь, незалежно від його ціни, якості, міцності чи кількості, становить ризик розвитку раку.

Оброблене м’ясо небезпечне через три хімічні речовини, яку або містяться природним чином у м'ясі, додаються під час обробки, або утворюються під час приготування їжі:

Гем, червоний пігмент, який міститься переважно в червоному м'ясі

Нітрати та нітрити, які використовуються для тривалішого збереження свіжості обробленого м'яса

Гетероциклічні аміни (ГЦА) та поліциклічні аміни (ПЦА), що утворюються під час приготування м'яса за високих температур.

За даними Британської організації Cancer Research UK, всі три фактори можуть пошкоджувати клітини нашого кишечника, і саме накопичення цих пошкоджень з часом збільшує ризик раку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які страви з м’яса призводять до раку.



