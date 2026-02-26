logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание "Рак на тарелке": два распространенных продукта приводят к развитию онкологии
commentss НОВОСТИ Все новости

"Рак на тарелке": два распространенных продукта приводят к развитию онкологии

Названы самые опасные продукты, употребление которых приводит к раку

26 февраля 2026, 16:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Людям, которые хотят уменьшить риск развития рака, врачи советуют пересмотреть свой рацион и отказаться от некоторых продуктов, которые называют канцерогеном.

"Рак на тарелке": два распространенных продукта приводят к развитию онкологии

Рак. Иллюстративное фото

Диетолог-нутрициолог Николь Эндрюс рассказала, что всего два продукта увеличивают риск развития рака, пишет издание Mirror. По ее словам, это:

  • алкоголь

  • обработанное мясо.

Алкоголь, пояснила она, включает в себя все виды, в том числе и красное вино, которое часто называют полезным для здоровья.

Слова диетолога подтверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения и Cancer Research UK. Отмечается, что алкоголь повышает риск развития рака:

  • молочной железы,

  • печени,

  • толстой кишки,

  • ротовой полости,

  • горла,

  • желудка.

Употребление даже небольшого количества обработанного мяса увеличивает риск рака толстой кишки.

Также предупредила диетолог и о вреде сахара. По ее словам, сам сахар не вызовет рак и не приведет к его быстрому развитию. Однако большое количество сахара в рационе может привести к набору веса и увеличению жировой ткани. А самое большое количество жировой ткани увеличивает риск развития рака.

ВОЗ, как пишет издание, классифицировала обработанное мясо и алкоголь как канцерогены 1-й группы, то есть они канцерогенные для человека. По данным ВОЗ, есть убедительные доказательства того, что это вызывает рак.

Алкоголь вызывает рак через биологические механизмы, поскольку это соединение расщепляется в организме. Специалисты отмечают, что любой напиток, содержащий алкоголь, независимо от его цены, качества, крепости или количества, представляет риск развития рака.

Обработанное мясо опасно из-за трех химических веществ, которые либо содержатся естественным образом в мясе, добавляются во время обработки, либо образуются во время приготовления пищи:

  • Гем, красный пигмент, содержащийся преимущественно в красном мясе

  • Нитраты и нитриты, используемые для более длительного сохранения свежести обработанного мяса

  • Гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические амины (ПЦА), образующиеся при приготовлении мяса при высоких температурах.

По данным Британской организации Cancer Research UK, все три фактора могут повреждать клетки нашего кишечника, и именно накопление этих повреждений со временем увеличивает риск рака.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие блюда из мяса приводят к раку.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/nutritionist-names-two-main-foods-36771833
Теги:

Новости

Все новости