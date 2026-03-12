Назван скрытый симптом, который может сигнализировать о раке

Женщинам, у которых часто возникает ощущение вздутия живота, следует насторожиться. Этот симптом может сигнализировать не только о проблемах с пищеварением, но и о развитии рака.

Распространенные симптомы рака яичников, как пишет издание Mirror, следующие:

Постоянное вздутие живота

Боль в тазу или животе

Трудности с едой или быстрое чувство сытости

Изменения в мочеиспускании

Усталость

Непонятна потеря или прибавка веса.

Заболевание, по данным экспертов, поражает преимущественно женщин старше 50 лет, однако под потенциальной угрозой каждая женщина всех возрастов.

"Яичники — это железы по обе стороны матки, которые производят и сохраняют яйцеклетки. Овуляция происходит, когда яичники высвобождают яйцеклетки, и считается, что меньшая овуляция снижает риск рака яичников", — пишет издание.

Несколько уменьшает риск рака беременность до 26 лет и многоплодная беременность.

Некоторые исследования показали, что использование заместительной гормональной терапии во время или после менопаузы может увеличить риск рака яичников. Увеличить риск развития рака яичников могут другие заболевания, такие как эндометриоз или диабет, особенно при использовании инсулина.

Чтобы снизить риск развития болезни, врачи советуют:

Не курить

Соблюдать здоровое, сбалансированное питание

Регулярно делать физические упражнения

Пройти генетическое тестирование.

