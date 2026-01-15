Ця найпростіша звичка продовжує життя: потрібно лише 5 хвилин часу

Додаткові п'ять хвилин швидкої ходи на день можуть знизити ризик передчасної смерті на 10%.

Ходьба. Фото: з відкритих джерел

Дослідження, проведене Норвезькою школою спортивних наук, охопило дані 95 000 людей середнього та старшого віку з Великобританії, а також 40 000 учасників з Норвегії, Швеції та США.

Вчені з'ясували, що 5 хвилин додаткової активності знижують ризик ранньої смерті на 10%.

10 хвилин помірних вправ збільшують цей показник до 15%.

Скорочення часу сидіння на 30 хвилин на день (заміна його на легку активність) знижує смертність на 4,5%.

Це відкриття особливо важливо для людей похилого віку або тих, хто веде малорухливий спосіб життя і вважає, що починати тренуватися вже пізно чи надто важко.

"Справді обнадійливим є те, що всього 5 додаткових хвилин на день дають результат. Помірна активність — це те, що змушує нас дихати трохи частіше і відчувати тепло. Швидка прогулянка, домашня робота чи садівництво чудово підійдуть", — кажуть вчені.

Навіть, якщо ви просто заміните 30 хвилин сидіння на "топтання" по будинку або повільну ходьбу, це піде на користь. Головний меседж вчених: "Кожен рух має значення".

Окреме дослідження, опубліковане в eClinicalMedicine та засноване на базі даних UK Biobank, пішло ще далі і вивело формулу "додаткового року життя".

Вчені підрахували, що люди з кращим сном, високою активністю та здоровим харчуванням живуть у середньому на 9,35 роки довше, ніж ті, хто має найгірші показники у цих категоріях.

Але навіть малі зміни працюють. Для людей з найгіршим режимом дня дослідники вивели "комбіновану дозу" для продовження життя на один рік:

Спати на 5 хвилин довше.

Рухатися на 2 хвилини більше (помірна чи інтенсивна активність).

З'їдати додатково половину порції овочів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — психіатр назвав чотири звички, які уповільнюють роботу мозку.



