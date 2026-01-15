Эта простейшая привычка продлевает жизнь: нужно всего 5 минут времени

Дополнительные пять минут быстрой ходьбы в день могут снизить риск преждевременной смерти на 10%.

Ходьба. Фото: из открытых источников

Исследование, проведенное Норвежской школой спортивных наук, охватило данные 95 000 людей среднего и старшего возраста из Великобритании, а также 40 000 участников из Норвегии, Швеции и США.

Ученые выяснили, что 5 минут дополнительной активности снижают риск ранней смерти на 10%.

10 минут умеренных упражнений увеличивают этот показатель до 15%.

Сокращение времени сидения на 30 минут в день (замена его на легкую активность) снижает смертность на 4,5%.

Это открытие особенно важно для пожилых людей или тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и считает, что начинать тренироваться уже поздно или слишком тяжело.

"Действительно обнадеживающим является то, что всего 5 дополнительных минут в день дают результат. Умеренная активность — это то, что заставляет нас дышать немного чаще и чувствовать тепло. Быстрая прогулка, домашняя работа или садоводство прекрасно подойдут", — говорят ученые.

Даже, если вы просто замените 30 минут сидения на "топтание" по дому или медленную ходьбу, это уже пойдет на пользу. Главный месседж ученых: "Каждое движение имеет значение".

Отдельное исследование, опубликованное в eClinicalMedicine и основанное на базе данных UK Biobank, пошло еще дальше и вывело формулу "дополнительного года жизни".

Ученые подсчитали, что люди с лучшим сном, высокой активностью и здоровым питанием живут в среднем на 9,35 года дольше, чем те, кто имеет худшие показатели в этих категориях.

Но даже маленькие изменения работают. Для людей с худшим режимом дня исследователи вывели "комбинированную дозу" для продления жизни на один год:

Спать на 5 минут дольше.

Двигаться на 2 минуты больше (умеренная или интенсивная активность).

Съедать дополнительно половину порции овощей.

Читайте также на портале "Комментарии" — психиатр назвал четыре привычки, замедляющих работу мозга.



